Top.Mail.Ru
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) - фото 1
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) - фото 2
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) - фото 1
  • СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) - фото 2
  • СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
216 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748823
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3)
216 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
USB разъем
нет
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х7х7
Вес, г.
300

Описание товара СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3)

Электрический разветвитель с заземлением, 3 гнезда, 16А/220В СИБИН 55098-3 используется в бытовых условиях для увеличения количества гнезд и возможности подключения одновременно до трех бытовых электроприборов к одной стационарной розетке 220 В. Внутренний механизм обеспечивает плотную фиксацию вилки подключаемого прибора-потребителя. Внутренние контакты выполнены из латуни высокого качества. Материалом для изготовления корпуса служит негорючий пластик - РР (полипропилен).

Отзывы о товаре СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБИН
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
3
Заземление
есть
USB разъем
нет
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Электрический разветвитель с заземлением, 3 гнезда, 16А/220В СИБИН 55098-3 используется в бытовых условиях для увеличения количества гнезд и возможности подключения одновременно до трех бытовых электроприборов к одной стационарной розетке 220 В. Внутренний механизм обеспечивает плотную фиксацию вилки подключаемого прибора-потребителя. Внутренние контакты выполнены из латуни высокого качества. Материалом для изготовления корпуса служит негорючий пластик - РР (полипропилен).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


СИБИН 3 гнезда, сетевой разветвитель (55098-3) - стоимость товара 216 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...