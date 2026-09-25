Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) виниловая пластинка
One — дебютный студийный альбом британской прогрессив-метал группы Tesseract, выпущенный в 2011 году. В честь своего 15-летия альбом выходит в специальном издании на 180-граммовом белом виниле, half-speed мастеринг выполнен в студии Abbey Road в Лондоне для достижения максимальной точности звучания Tesseract — британская прогрессив-метал группа, образованная в 2003 году, состоит из Дэниела Томпкинса (вокал), Алека «Эйкла» Кани (соло-гитара и продюсер), Джеймса Монтейта (ритм-гитара), Амоса Уильямса (бас, бэк-вокал) и Джея Постоунса (ударные, перкуссия). Их считают одной из групп, стоявших у истоков движения джент в прогрессив-метале. По состоянию на 2023 год Tesseract выпустили пять студийных альбомов: One, Altered State, Polaris, Sonder и War of Being, а также три концертных альбома: Odyssey/Scala, Portals и Radar OST, и мини-альбомы Concealing Fate, Perspective, Errai и Regrowth. В 2024 году Loudwire включил альбом One в список 11 лучших дебютных альбомов в жанре прогрессивного метала.
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