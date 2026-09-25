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Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
One
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) - фото 1
  • Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748585
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584161815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
One
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lament, Nascent, Sunrise, April, Eden, Acceptance - Concealing Fate, Pt. 1, Deception - Concealing Fate, Pt. 2, The Impossible - Concealing Fate, Pt. 3, Perfection - Concealing Fate, Pt. 4, Epiphany - Concealing Fate, Pt. 5, Origin - Concealing Fate, Pt. 6
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) виниловая пластинка

One — дебютный студийный альбом британской прогрессив-метал группы Tesseract, выпущенный в 2011 году. В честь своего 15-летия альбом выходит в специальном издании на 180-граммовом белом виниле, half-speed мастеринг выполнен в студии Abbey Road в Лондоне для достижения максимальной точности звучания Tesseract — британская прогрессив-метал группа, образованная в 2003 году, состоит из Дэниела Томпкинса (вокал), Алека «Эйкла» Кани (соло-гитара и продюсер), Джеймса Монтейта (ритм-гитара), Амоса Уильямса (бас, бэк-вокал) и Джея Постоунса (ударные, перкуссия). Их считают одной из групп, стоявших у истоков движения джент в прогрессив-метале. По состоянию на 2023 год Tesseract выпустили пять студийных альбомов: One, Altered State, Polaris, Sonder и War of Being, а также три концертных альбома: Odyssey/Scala, Portals и Radar OST, и мини-альбомы Concealing Fate, Perspective, Errai и Regrowth. В 2024 году Loudwire включил альбом One в список 11 лучших дебютных альбомов в жанре прогрессивного метала.

Отзывы о товаре Tesseract - One (Half Speed) (coloured) (0199584161815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0199584161815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
One
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lament, Nascent, Sunrise, April, Eden, Acceptance - Concealing Fate, Pt. 1, Deception - Concealing Fate, Pt. 2, The Impossible - Concealing Fate, Pt. 3, Perfection - Concealing Fate, Pt. 4, Epiphany - Concealing Fate, Pt. 5, Origin - Concealing Fate, Pt. 6
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
One — дебютный студийный альбом британской прогрессив-метал группы Tesseract, выпущенный в 2011 году. В честь своего 15-летия альбом выходит в специальном издании на 180-граммовом белом виниле, half-speed мастеринг выполнен в студии Abbey Road в Лондоне для достижения максимальной точности звучания Tesseract — британская прогрессив-метал группа, образованная в 2003 году, состоит из Дэниела Томпкинса (вокал), Алека «Эйкла» Кани (соло-гитара и продюсер), Джеймса Монтейта (ритм-гитара), Амоса Уильямса (бас, бэк-вокал) и Джея Постоунса (ударные, перкуссия). Их считают одной из групп, стоявших у истоков движения джент в прогрессив-метале. По состоянию на 2023 год Tesseract выпустили пять студийных альбомов: One, Altered State, Polaris, Sonder и War of Being, а также три концертных альбома: Odyssey/Scala, Portals и Radar OST, и мини-альбомы Concealing Fate, Perspective, Errai и Regrowth. В 2024 году Loudwire включил альбом One в список 11 лучших дебютных альбомов в жанре прогрессивного метала.
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