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Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка

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Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Kaas Chante Piaf
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715980
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Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Kaas Chante Piaf
Жанр
Шансон
Трек-лист
Mon Dieu, Padam Padam, Avec Ce Soleil, Milord, The 9th Hour, La Belle Histoire D'Amour, Les Amants Merveilleux, T'Es Beau Tu Sais, Hymne ? L'Amour, C'est Un Gar, Song For The Little Sparrow, La Foule, Mon Man?ge ? Moi, La Vie En Rose, Non, Je Ne Regrette Rien, Je T'Ai Dans La Peau
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка

Kaas chante Piaf — девятый студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2012 году на лейбле EMI. Как понятно из названия, в альбом попали песни из репертуара легендарной певицы Эдит Пиаф. Альбом является искренней данью уважения легендарной французской певице Эдит Пиаф в 50-ю годовщину ее смерти и. содержит интерпретации Каас 16 известных песен Пиаф, включая такие классические, как "La Vie en Rose", "Non, Je Ne Regrette Rien" и "Hymne ? l'amour". Каас наполняет каждый трек своим собственным стилем, отдавая дань уважения эмоциональной глубине и силе вечной музыки Пиаф. Kaas Chante Piaf - это больше, чем просто альбом каверов - это чествование непреходящего наследия Пиаф и возможность для Каас продемонстрировать свою глубокую связь с французским музыкальным наследием. Для поклонников французского шансона этот альбом просто необходим, так как он передает дух Пиаф и Каас.



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Kaas Chante Piaf
Жанр
Шансон
Трек-лист
Mon Dieu, Padam Padam, Avec Ce Soleil, Milord, The 9th Hour, La Belle Histoire D'Amour, Les Amants Merveilleux, T'Es Beau Tu Sais, Hymne ? L'Amour, C'est Un Gar, Song For The Little Sparrow, La Foule, Mon Man?ge ? Moi, La Vie En Rose, Non, Je Ne Regrette Rien, Je T'Ai Dans La Peau
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Kaas chante Piaf — девятый студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2012 году на лейбле EMI. Как понятно из названия, в альбом попали песни из репертуара легендарной певицы Эдит Пиаф. Альбом является искренней данью уважения легендарной французской певице Эдит Пиаф в 50-ю годовщину ее смерти и. содержит интерпретации Каас 16 известных песен Пиаф, включая такие классические, как "La Vie en Rose", "Non, Je Ne Regrette Rien" и "Hymne ? l'amour". Каас наполняет каждый трек своим собственным стилем, отдавая дань уважения эмоциональной глубине и силе вечной музыки Пиаф. Kaas Chante Piaf - это больше, чем просто альбом каверов - это чествование непреходящего наследия Пиаф и возможность для Каас продемонстрировать свою глубокую связь с французским музыкальным наследием. Для поклонников французского шансона этот альбом просто необходим, так как он передает дух Пиаф и Каас.


Теги товара: Шансон
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Отзывы


Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf (coloured) (8719262039117) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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