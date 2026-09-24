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King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка

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King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка - фото 1
King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка - фото 2
King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
The Graveyard
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка - фото 1
  • King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка - фото 2
  • King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841540512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
The Graveyard
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Graveyard, Black Hill Sanitarium, Waiting, Heads On The Wall, Whispers, Im Not A Stranger, Digging Graves, Meet Me At Midnight, Sleep Tight Little Baby, Daddy, Trick Or Treat, Up From The Grave, I Am, Lucy Forever
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка

Погрузитесь в мрачный мир звуков с альбомом The Graveyard от King Diamond, изданным на двойном виниле с частотой вращения 45 оборотов в минуту и ограниченным тиражом. Этот уникальный релиз перенесет вас в атмосферу загадочности и таинственности, даруя неповторимые впечатления. Готовы купить виниловую пластинку и окунуться во всеобъемлющий звуковой мирx Тогда альбом The Graveyard стоит вашего внимания!

Отзывы о товаре King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841540512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
The Graveyard
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Graveyard, Black Hill Sanitarium, Waiting, Heads On The Wall, Whispers, Im Not A Stranger, Digging Graves, Meet Me At Midnight, Sleep Tight Little Baby, Daddy, Trick Or Treat, Up From The Grave, I Am, Lucy Forever
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в мрачный мир звуков с альбомом The Graveyard от King Diamond, изданным на двойном виниле с частотой вращения 45 оборотов в минуту и ограниченным тиражом. Этот уникальный релиз перенесет вас в атмосферу загадочности и таинственности, даруя неповторимые впечатления. Готовы купить виниловую пластинку и окунуться во всеобъемлющий звуковой мирx Тогда альбом The Graveyard стоит вашего внимания!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Diamond - The Graveyard (0039841540512) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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