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Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка

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Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Purpendicular
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733437
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262042704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Purpendicular
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Vavoom: Ted The Mechanic, Loosen My Strings, Soon Forgotten, Sometimes I Feel Like Screaming, Cascades: I'm Not Your Lover, The Aviator, Rosa's Cantina, A Castle Full Of Rascals, A Touch Away, Hey Cisco, Somebody Stole My Guitar, The Purpendicular Waltz, Don't Hold Your Breath
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
350

Описание товара Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка

Ограниченное издание в 2500 пронумерованных копий на красном 180-граммовом аудиофильском виниле. Deep Purple: пионеры хард-рока и хэви-метала. Легенды рока. 15-й студийный альбом легендарной группы, Purpendicular, стал первым, записанным с новым гитаристом Стивом Морсом, который поднял группу на новые высоты и сделал этот альбом самым экспериментальным альбомом Deep Purple на сегодняшний день. Больше внимания уделялось гитаре, они использовали пинч-гармонии, казалось, что они снова получают удовольствие от игры; Наиболее известен трек «Vavoom: Ted The Mechanic», основанный на реальной истории, которую Иэн Гиллан однажды услышал в пабе. Превосходные риффы и впечатляющие соло представлены на двух 180-граммовых виниловых пластинках для аудиофилов, наряду с эксклюзивным и труднодоступным бонус-треком «Don't Hold Your Breath».

Отзывы о товаре Deep Purple - Purpendicular (coloured) (8719262042704) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262042704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Purpendicular
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Vavoom: Ted The Mechanic, Loosen My Strings, Soon Forgotten, Sometimes I Feel Like Screaming, Cascades: I'm Not Your Lover, The Aviator, Rosa's Cantina, A Castle Full Of Rascals, A Touch Away, Hey Cisco, Somebody Stole My Guitar, The Purpendicular Waltz, Don't Hold Your Breath
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ограниченное издание в 2500 пронумерованных копий на красном 180-граммовом аудиофильском виниле. Deep Purple: пионеры хард-рока и хэви-метала. Легенды рока. 15-й студийный альбом легендарной группы, Purpendicular, стал первым, записанным с новым гитаристом Стивом Морсом, который поднял группу на новые высоты и сделал этот альбом самым экспериментальным альбомом Deep Purple на сегодняшний день. Больше внимания уделялось гитаре, они использовали пинч-гармонии, казалось, что они снова получают удовольствие от игры; Наиболее известен трек «Vavoom: Ted The Mechanic», основанный на реальной истории, которую Иэн Гиллан однажды услышал в пабе. Превосходные риффы и впечатляющие соло представлены на двух 180-граммовых виниловых пластинках для аудиофилов, наряду с эксклюзивным и труднодоступным бонус-треком «Don't Hold Your Breath».
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