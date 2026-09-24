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Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка

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Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка - фото 1
Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
The Worlds Favourite Tenor Arias
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка - фото 1
  • Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0028948709274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
The Worlds Favourite Tenor Arias
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Recitar!, Vesti la giubba, Mappari, La fleur que tu mavais jet?e, Che gelida manina, La donna e mobile, Quel trouble inconnu – Salut! Demeure chaste et pure, E lucevan le stelle, Se quel guerrier io fossi!, Celeste Aida, Nessun dorma!, Di quella pira
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Recitar!, Vesti la giubba, Mappari, La fleur que tu mavais jet?e, Che gelida manina, La donna e mobile, Quel trouble inconnu – Salut! Demeure chaste et pure, E lucevan le stelle, Se quel guerrier io fossi!, Celeste Aida, Nessun dorma!, Di quella pira

Отзывы о товаре Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0028948709274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
The Worlds Favourite Tenor Arias
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Recitar!, Vesti la giubba, Mappari, La fleur que tu mavais jet?e, Che gelida manina, La donna e mobile, Quel trouble inconnu – Salut! Demeure chaste et pure, E lucevan le stelle, Se quel guerrier io fossi!, Celeste Aida, Nessun dorma!, Di quella pira
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Recitar!, Vesti la giubba, Mappari, La fleur que tu mavais jet?e, Che gelida manina, La donna e mobile, Quel trouble inconnu – Salut! Demeure chaste et pure, E lucevan le stelle, Se quel guerrier io fossi!, Celeste Aida, Nessun dorma!, Di quella pira
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Luciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709274) виниловая пластинка - по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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