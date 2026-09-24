Top.Mail.Ru
Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 4
Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Dans Ma Chair
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 4
  • Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Dans Ma Chair
Жанр
Шансон
Трек-лист
Quand J'ai Peur De Tout, Dans Ma Chair, Chanson Simple, J'Ai Tout Quitte Pour Toi, Je Me Souviens De Rien, Les Lignes De Nos Mains, Je Sais, Je Voudrais La Connaitre, Fais-moi L'Amitie, L'Amour Devant La Mer, J'Ai Tout Quitte Pour Toi, Sans Toi, Don't Let Me Be Lonely Tonight
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка

Dans ma chair — альбом французской певицы Патрисии Каас. Вышел в 1997 году и имел успех во многих странах. После успеха предыдущего студийного альбома Je te dis vous Каас решила выпустить новый альбом в 1997 году, который был назван Dans ma chair. Альбом ознаменовал второе сотрудничество с французским автором песен и певцом Жан-Жаком Голдманом который уже написал ее хит 1993 года «Il me dit que je suis belle». На сегодняшний день Каас продолжает ассоциироваться с Голдманом для сочинения своих песен, и это сотрудничество остается одним из самых важных в карьере певицы. Альбом был записан в Нью-Йорке, но также и в Париже, и спродюсирован певицей и Филом Рамоном который ранее работал с такими артистами, как Рэй Чарльз Билли Джоэл и Пол Саймон.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Dans Ma Chair
Жанр
Шансон
Трек-лист
Quand J'ai Peur De Tout, Dans Ma Chair, Chanson Simple, J'Ai Tout Quitte Pour Toi, Je Me Souviens De Rien, Les Lignes De Nos Mains, Je Sais, Je Voudrais La Connaitre, Fais-moi L'Amitie, L'Amour Devant La Mer, J'Ai Tout Quitte Pour Toi, Sans Toi, Don't Let Me Be Lonely Tonight
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Dans ma chair — альбом французской певицы Патрисии Каас. Вышел в 1997 году и имел успех во многих странах. После успеха предыдущего студийного альбома Je te dis vous Каас решила выпустить новый альбом в 1997 году, который был назван Dans ma chair. Альбом ознаменовал второе сотрудничество с французским автором песен и певцом Жан-Жаком Голдманом который уже написал ее хит 1993 года «Il me dit que je suis belle». На сегодняшний день Каас продолжает ассоциироваться с Голдманом для сочинения своих песен, и это сотрудничество остается одним из самых важных в карьере певицы. Альбом был записан в Нью-Йорке, но также и в Париже, и спродюсирован певицей и Филом Рамоном который ранее работал с такими артистами, как Рэй Чарльз Билли Джоэл и Пол Саймон.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Kaas - Dans Ma Chair (coloured) (8719262038622) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...