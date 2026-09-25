Ten Years After - Ssssh - deluxe (Half Speed) (0840401712658) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 729414
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401712658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
2025 Stereo Mix Bad Scene, Two Time Mama, Stoned Woman, Good Morning Little Schoolgirl, If You Should Love Me, I Don't Know That You Don't Know My Name, The Stomp, I Woke Up This Morning, Live in Helsinki, 1969 Spoonful, I May Be Wrong, But I Won't Be Wrong Always, Good Morning Little Schoolgirl, No Title, I Can't Keep From Crying Sometimes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ten Years After - Ssssh - deluxe (Half Speed) (0840401712658) виниловая пластинка
Ssssh — третий студийный альбом британской блюз-роковой группы Ten Years After, выпущенный в 1969 году на лейбле Deram Records. В Deluxe издание на двойном виниле входят стереомикс 2025 года оригинального альбома и недавно обнаруженная концертная запись из Хельсинки 1969 года, сделанная всего через несколько месяцев после легендарного выступления группы на Вудстоке. Настоящий маст-хэв для коллекционеров и поклонников блюз-рока: исторические записи и аудиофильский звук. Пластинка достигла 20-го места в американском чарте Billboard 200 и 4-го места в чартах Великобритании. Ремикс 2025 года подготовлен Чарли Расселом под руководством участников группы. Ремастеринг Фила Кинрада и мастеринг на половинной скорости выполнен в AIR Mastering.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401712658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
2025 Stereo Mix Bad Scene, Two Time Mama, Stoned Woman, Good Morning Little Schoolgirl, If You Should Love Me, I Don't Know That You Don't Know My Name, The Stomp, I Woke Up This Morning, Live in Helsinki, 1969 Spoonful, I May Be Wrong, But I Won't Be Wrong Always, Good Morning Little Schoolgirl, No Title, I Can't Keep From Crying Sometimes
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Ssssh — третий студийный альбом британской блюз-роковой группы Ten Years After, выпущенный в 1969 году на лейбле Deram Records. В Deluxe издание на двойном виниле входят стереомикс 2025 года оригинального альбома и недавно обнаруженная концертная запись из Хельсинки 1969 года, сделанная всего через несколько месяцев после легендарного выступления группы на Вудстоке. Настоящий маст-хэв для коллекционеров и поклонников блюз-рока: исторические записи и аудиофильский звук. Пластинка достигла 20-го места в американском чарте Billboard 200 и 4-го места в чартах Великобритании. Ремикс 2025 года подготовлен Чарли Расселом под руководством участников группы. Ремастеринг Фила Кинрада и мастеринг на половинной скорости выполнен в AIR Mastering.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ten Years After - Ssssh - deluxe (Half Speed) (0840401712658) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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