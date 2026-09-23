Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erykah Badu
Альбом (сингл)
New Amerykah Part One
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 626238
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438283477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erykah Badu
Альбом (сингл)
New Amerykah Part One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amerykahn Promise, The Healer, Me, My People, Soldier, The Cell, Twinkle, Master Teacher Medley, That Hump, Telephone, Honey
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Shades of Purple Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка
Альбом 2008 года дебютировал под №2 в чарте Billboard 200. Музыка диска охватывает стили хип-хоп, соул, фанк, джаз и электронику. В 2019 году он занял 92-е место среди лучших альбомов 21 века по результатам опроса музыкальных журналистов.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438283477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Erykah Badu
Альбом (сингл)
New Amerykah Part One
Жанр
Jazz
Трек-лист
Amerykahn Promise, The Healer, Me, My People, Soldier, The Cell, Twinkle, Master Teacher Medley, That Hump, Telephone, Honey
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Limited Shades of Purple Vinyl Series
Страна производитель
США
Альбом 2008 года дебютировал под №2 в чарте Billboard 200. Музыка диска охватывает стили хип-хоп, соул, фанк, джаз и электронику. В 2019 году он занял 92-е место среди лучших альбомов 21 века по результатам опроса музыкальных журналистов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Erykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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