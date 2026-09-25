Vince Staples - Cry Baby (coloured) (0888072768512) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vince Staples
Альбом (сингл)
CRY BABY
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 748565
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072768512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vince Staples
Альбом (сингл)
CRY BABY
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Blackberry Marmalade, Go! Go! Gorilla, White Flag, The Running Man, TV Guide, The Big Bad Wolf, Only In America, Do You Know The Devil, Cotton, 7 In The Morning
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Vince Staples - Cry Baby (coloured) (0888072768512) виниловая пластинка
«Cry Baby» — это шестой студийный альбом американского рэпера Винса Стейплса (Vince Staples), релиз которого запланирован летом 2026 года Лимитированное издание на розовом виниле Альбом "Cry Baby" открывает новую главу: после интроспективных предшественников взгляд теперь обращен вовне, с четкостью и убежденностью затрагивая социальные проблемы Америки. Музыкант охарактеризовал альбом как реакцию на происходящие потрясения в обществе, заявив: «Пока мир горит, я решил выпустить этот альбом». Альбом также знаменует собой значительный звуковой сдвиг – вся музыкальная составляющая «Cry Baby» построена вокруг живого инструментального исполнения с активным использованием гитар.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072768512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vince Staples
Альбом (сингл)
CRY BABY
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Blackberry Marmalade, Go! Go! Gorilla, White Flag, The Running Man, TV Guide, The Big Bad Wolf, Only In America, Do You Know The Devil, Cotton, 7 In The Morning
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Cry Baby» — это шестой студийный альбом американского рэпера Винса Стейплса (Vince Staples), релиз которого запланирован летом 2026 года Лимитированное издание на розовом виниле Альбом "Cry Baby" открывает новую главу: после интроспективных предшественников взгляд теперь обращен вовне, с четкостью и убежденностью затрагивая социальные проблемы Америки. Музыкант охарактеризовал альбом как реакцию на происходящие потрясения в обществе, заявив: «Пока мир горит, я решил выпустить этот альбом». Альбом также знаменует собой значительный звуковой сдвиг – вся музыкальная составляющая «Cry Baby» построена вокруг живого инструментального исполнения с активным использованием гитар.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Vince Staples - Cry Baby (coloured) (0888072768512) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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