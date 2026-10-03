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Nofx - Liberal Animation (8714092641714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nofx - Liberal Animation (8714092641714) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nofx
Альбом (сингл)
Liberal Animation
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nofx - Liberal Animation (8714092641714) - фото 1
  • Nofx - Liberal Animation (8714092641714) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748508
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092641714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nofx
Альбом (сингл)
Liberal Animation
Жанр
панк
Трек-лист
Shutup Already, Freedumb, Here Comes the Neighbor-hood, A200 Club, Sloppy English, You Put Your Chocolate in My Peanut Butter, Mr. Jones, Vegetarian Mumbo Jumbo, Beer Bong, Piece, I Live in a Cake, No Problems, On the Rag, Truck Stop Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Nofx - Liberal Animation (8714092641714) виниловая пластинка

Liberal Animation — дебютный альбом американской панк-рок-группы NOFX, вышедший в 1988 году. Издание на виниле Весь альбом был записан и сведен всего за 3 дня с 9 по 11 января 1988 года. Записью руководил Бретт Гуревич (гитарист Bad Religion и основатель Epitaph Records). Изначально группа выпустила альбом самостоятельно на лейбле Фэт Майка Wassail Records. Только в 1991 году он был переиздан на известном панк-лейбле Epitaph Records с новой обложкой. Название «Liberal Animation» является перестановкой слогов фразы «Animal Liberation» (освобождение животных). Обложка, на которой изображен вегетарианец-каннибал, иронично обыгрывает эту тему.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[8714092641714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Nofx
Альбом (сингл)
Liberal Animation
Жанр
панк
Трек-лист
Shutup Already, Freedumb, Here Comes the Neighbor-hood, A200 Club, Sloppy English, You Put Your Chocolate in My Peanut Butter, Mr. Jones, Vegetarian Mumbo Jumbo, Beer Bong, Piece, I Live in a Cake, No Problems, On the Rag, Truck Stop Blues
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Liberal Animation — дебютный альбом американской панк-рок-группы NOFX, вышедший в 1988 году. Издание на виниле Весь альбом был записан и сведен всего за 3 дня с 9 по 11 января 1988 года. Записью руководил Бретт Гуревич (гитарист Bad Religion и основатель Epitaph Records). Изначально группа выпустила альбом самостоятельно на лейбле Фэт Майка Wassail Records. Только в 1991 году он был переиздан на известном панк-лейбле Epitaph Records с новой обложкой. Название «Liberal Animation» является перестановкой слогов фразы «Animal Liberation» (освобождение животных). Обложка, на которой изображен вегетарианец-каннибал, иронично обыгрывает эту тему.


Теги товара: Limited Edition
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