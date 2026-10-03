Nofx - Liberal Animation (8714092641714) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nofx - Liberal Animation (8714092641714) виниловая пластинка
Liberal Animation — дебютный альбом американской панк-рок-группы NOFX, вышедший в 1988 году. Издание на виниле Весь альбом был записан и сведен всего за 3 дня с 9 по 11 января 1988 года. Записью руководил Бретт Гуревич (гитарист Bad Religion и основатель Epitaph Records). Изначально группа выпустила альбом самостоятельно на лейбле Фэт Майка Wassail Records. Только в 1991 году он был переиздан на известном панк-лейбле Epitaph Records с новой обложкой. Название «Liberal Animation» является перестановкой слогов фразы «Animal Liberation» (освобождение животных). Обложка, на которой изображен вегетарианец-каннибал, иронично обыгрывает эту тему.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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