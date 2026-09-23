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Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка

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Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка - фото 1
Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Il Balletto Di Bronzo
Альбом (сингл)
Ys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка - фото 1
  • Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445705993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Il Balletto Di Bronzo
Альбом (сингл)
Ys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Introduzione, Primo Incontro, Secondo Incontro, Terzo Incontro, Epilogo



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445705993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Il Balletto Di Bronzo
Альбом (сингл)
Ys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Introduzione, Primo Incontro, Secondo Incontro, Terzo Incontro, Epilogo


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Il Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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