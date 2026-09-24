Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка
Прошлогодний концертный альбом знаменитой американской певицы P!NK!. All I Know So Far: Setlist - второй концертный альбом американской певицы Pink и саундтрек к документальному фильму Pink: All I Know So Far. Он был выпущен 21 мая 2021 года на лейбле RCA Records. Документальный фильм о певице под названием «Пинк: все, что я знаю сейчас» вышел на Amazon Prime Video в мае прошлого года. Лента рассказывает о гастрольном туре «Beautiful Trauma Tour», который Пинк провела в 2019 году. Режиссером картины стал австралийский режиссер Майкл Грейси, ранее снявший мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендаей. Комбинируя кадры с дороги, закулисные интервью и личные материалы, Грейси дает зрителям возможность заглянуть за занавес цирка, который Pink называет жизнью. Музыкальная составляющая к фильму называется All I Know So Far: Setlist и включает 16 треков. 14 треков представляют собой живые версии классики P!NK, а также несколько каверов и мэшапов, которые она использует на своих концертах. На нем также представлены новые синглы "All I Know So Far" и "Cover Me In Sunshine".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка