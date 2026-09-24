Top.Mail.Ru
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 1
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 2
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 3
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 4
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 5
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 6
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 7
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 8
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 9
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 10
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 11
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
All I Know So Far: Setlist
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 9
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 10
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 11
  • Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398897417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
All I Know So Far: Setlist
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Just Like A Pill (Live), Who Knew (Live), Funhouse/Just A Girl (Live), River (Live), Just Give Me A Reason (Live), Time After Time (Live), Walk Me Home (Live), I Am Here (Live), F**kin' Perfect (Live), MTV Video Vanguard Award Speech, Cash Cash Remix Intro/What About Us (Live), Cover Me In Sunshine, All I Know So Far, Bohemian Rhapsody (Live), We Are The Champions (Live), So What (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка

Прошлогодний концертный альбом знаменитой американской певицы P!NK!. All I Know So Far: Setlist - второй концертный альбом американской певицы Pink и саундтрек к документальному фильму Pink: All I Know So Far. Он был выпущен 21 мая 2021 года на лейбле RCA Records. Документальный фильм о певице под названием «Пинк: все, что я знаю сейчас» вышел на Amazon Prime Video в мае прошлого года. Лента рассказывает о гастрольном туре «Beautiful Trauma Tour», который Пинк провела в 2019 году. Режиссером картины стал австралийский режиссер Майкл Грейси, ранее снявший мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендаей. Комбинируя кадры с дороги, закулисные интервью и личные материалы, Грейси дает зрителям возможность заглянуть за занавес цирка, который Pink называет жизнью. Музыкальная составляющая к фильму называется All I Know So Far: Setlist и включает 16 треков. 14 треков представляют собой живые версии классики P!NK, а также несколько каверов и мэшапов, которые она использует на своих концертах. На нем также представлены новые синглы "All I Know So Far" и "Cover Me In Sunshine".



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398897417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pink
Альбом (сингл)
All I Know So Far: Setlist
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Just Like A Pill (Live), Who Knew (Live), Funhouse/Just A Girl (Live), River (Live), Just Give Me A Reason (Live), Time After Time (Live), Walk Me Home (Live), I Am Here (Live), F**kin' Perfect (Live), MTV Video Vanguard Award Speech, Cash Cash Remix Intro/What About Us (Live), Cover Me In Sunshine, All I Know So Far, Bohemian Rhapsody (Live), We Are The Champions (Live), So What (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Прошлогодний концертный альбом знаменитой американской певицы P!NK!. All I Know So Far: Setlist - второй концертный альбом американской певицы Pink и саундтрек к документальному фильму Pink: All I Know So Far. Он был выпущен 21 мая 2021 года на лейбле RCA Records. Документальный фильм о певице под названием «Пинк: все, что я знаю сейчас» вышел на Amazon Prime Video в мае прошлого года. Лента рассказывает о гастрольном туре «Beautiful Trauma Tour», который Пинк провела в 2019 году. Режиссером картины стал австралийский режиссер Майкл Грейси, ранее снявший мюзикл «Величайший шоумен» с Хью Джекманом и Зендаей. Комбинируя кадры с дороги, закулисные интервью и личные материалы, Грейси дает зрителям возможность заглянуть за занавес цирка, который Pink называет жизнью. Музыкальная составляющая к фильму называется All I Know So Far: Setlist и включает 16 треков. 14 треков представляют собой живые версии классики P!NK, а также несколько каверов и мэшапов, которые она использует на своих концертах. На нем также представлены новые синглы "All I Know So Far" и "Cover Me In Sunshine".


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink - All I Know So Far: Setlist (0194398897417) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...