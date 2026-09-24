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Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка

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Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 1
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 2
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 3
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 4
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 5
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 6
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 7
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 8
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 9
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 10
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Good Charlotte
Альбом (сингл)
Motel Du Cap
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 1
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 2
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 3
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 4
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 5
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 6
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 7
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 8
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 9
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 10
  • Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[75678598388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Good Charlotte
Альбом (сингл)
Motel Du Cap
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Check In At Motel Du Cap, Rejects, Stepper, I Don't Work Here Anymore, Life Is Great, Pink Guitar, Deserve You, Mean, Bodies, Vertigo, The Dress Rehcarsal, Castle In The Sand, GC Forever
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка

Good Charlotte возвращаются, и их новый альбом «Motel Du Cap», релиз которого запланирован на 8 августа, полон самой чистой и искренней энергии. Легенды рока потратили почти три десятилетия на создание гимнов для аутсайдеров, мечтателей и сломленных. Теперь они воплощают этот счастливый случай в своей самой искренней и честной работе с самого начала своего творчества. Искра создания Motel Du Cap вспыхнула, когда группа дала закрытый концерт в знаменитом отеле Hotel du Cap во Франции по случаю свадьбы друга в 2022 году. Сюрреалистическая красота места, искренние эмоции и свобода выступления без каких-либо ожиданий зажгли огонь в сердцах братьев Мэдден. «Это была дикая, неповторимая атмосфера», — вспоминает Джоэл. «Мы просто приехали отпраздновать, без какого-либо давления, и это напомнило нам, почему мы всё это затеяли — для чистой, неподдельной связи».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[75678598388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Good Charlotte
Альбом (сингл)
Motel Du Cap
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Check In At Motel Du Cap, Rejects, Stepper, I Don't Work Here Anymore, Life Is Great, Pink Guitar, Deserve You, Mean, Bodies, Vertigo, The Dress Rehcarsal, Castle In The Sand, GC Forever
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Good Charlotte возвращаются, и их новый альбом «Motel Du Cap», релиз которого запланирован на 8 августа, полон самой чистой и искренней энергии. Легенды рока потратили почти три десятилетия на создание гимнов для аутсайдеров, мечтателей и сломленных. Теперь они воплощают этот счастливый случай в своей самой искренней и честной работе с самого начала своего творчества. Искра создания Motel Du Cap вспыхнула, когда группа дала закрытый концерт в знаменитом отеле Hotel du Cap во Франции по случаю свадьбы друга в 2022 году. Сюрреалистическая красота места, искренние эмоции и свобода выступления без каких-либо ожиданий зажгли огонь в сердцах братьев Мэдден. «Это была дикая, неповторимая атмосфера», — вспоминает Джоэл. «Мы просто приехали отпраздновать, без какого-либо давления, и это напомнило нам, почему мы всё это затеяли — для чистой, неподдельной связи».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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