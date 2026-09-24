Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка
Good Charlotte возвращаются, и их новый альбом «Motel Du Cap», релиз которого запланирован на 8 августа, полон самой чистой и искренней энергии. Легенды рока потратили почти три десятилетия на создание гимнов для аутсайдеров, мечтателей и сломленных. Теперь они воплощают этот счастливый случай в своей самой искренней и честной работе с самого начала своего творчества. Искра создания Motel Du Cap вспыхнула, когда группа дала закрытый концерт в знаменитом отеле Hotel du Cap во Франции по случаю свадьбы друга в 2022 году. Сюрреалистическая красота места, искренние эмоции и свобода выступления без каких-либо ожиданий зажгли огонь в сердцах братьев Мэдден. «Это была дикая, неповторимая атмосфера», — вспоминает Джоэл. «Мы просто приехали отпраздновать, без какого-либо давления, и это напомнило нам, почему мы всё это затеяли — для чистой, неподдельной связи».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Good Charlotte - Motel Du Cap (0075678598388) виниловая пластинка