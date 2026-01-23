Frank Sinatra - The Platinum Collection (5060403742117) виниловая пластинка

Источник: Я ндекс Маркет

Станислав К.



Приехали в полном порядке. Хорошо записаны , не трещат, ровные , что еще надо для счастья Подборка не плохая , слушать можно. Фирма записи, если не ошибаюсь, югославская , вроде есть у меня ранние винилки с тех годов.