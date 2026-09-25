Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rush - Feedback (603497816552) виниловая пластинка
"Feedback" - мини-альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 2004 году. На пластинке представлены восемь каверов на песни, которые оказали влияние на участников группы в 1960-е годы, таких коллективов как The Yardbirds, The Who и Cream. Данный релиз ознаменовал 30-ю годовщину выпуска дебютного альбома Rush, в котором приняли участие Гедди Ли, Алекс Лифсон и Джон Ратси. Лимитированное ремастированное переиздание 2026 года на виниле черного цвета. Скорость записи 33 ? RPM. Специально для Rocktober. Rush - канадская рок-группа, созданная в августе 1968 года, в окрестностях Торонто. С 1968 по 1974 года состав группы менялся несколько раз, и в 1974 году был выпущен их дебютный альбом, который и принес музыкантам неимоверный успех. Rush славится своими высокоинтеллектуальными, сложными композициями. Невзирая на то, что стиль исполнения все же менялся на протяжении стольких лет - их композиции популярны и узнаваемы. На счету канадской рок-группы имеется 24 "золотых", 14 "платиновых" и 3 "мульти-платиновых" альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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