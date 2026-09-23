Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Green Day - Saviors (Pink/Black Marbled) (93624866183) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) - это прекрасная возможность добавить в свою коллекцию музыку одной из самых знаменитых панк-рок групп - Green Day. Альбом Saviors - это настоящая жемчужина панк-рока. Green Day вновь дарят своим поклонникам энергичные и захватывающие композиции, полные взрывного звука и ярких текстов. Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) позволит вам ощутить всю мощь и атмосферу живого выступления группы. Ставьте эту пластинку на вертушку и окунитесь в ураган звуков и эмоций, которые исходят от Green Day. Купить виниловую пластинку Green Day / Saviors (Black Vinyl) (1LP) - это великолепный подарок для всех поклонников панк-рока и любителей истинного звучания винила. Присоединяйтесь к музыкальной революции Green Day и добавьте этот альбом в свою коллекцию прямо сейчас!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Теги товара: Панк-рок
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