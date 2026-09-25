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Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Let It Come Down
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) - фото 1
  • Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Possum
Barcode
[0767981175416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Let It Come Down
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On Fire, Do It All Over Again, Don't Just Do Something, Out Of Sight, The Twelve Steps, The Straight And The Narrow, I Didn't Mean To Hurt You, Stop Your Crying, Anything More, Won't Get To Heaven (The State I'm In), Lord Can You Hear Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On Fire, Do It All Over Again, Don't Just Do Something, Out Of Sight, The Twelve Steps, The Straight And The Narrow, I Didn't Mean To Hurt You, Stop Your Crying, Anything More, Won't Get To Heaven (The State I'm In), Lord Can You Hear Me

Отзывы о товаре Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Possum
Barcode
[0767981175416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Let It Come Down
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On Fire, Do It All Over Again, Don't Just Do Something, Out Of Sight, The Twelve Steps, The Straight And The Narrow, I Didn't Mean To Hurt You, Stop Your Crying, Anything More, Won't Get To Heaven (The State I'm In), Lord Can You Hear Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On Fire, Do It All Over Again, Don't Just Do Something, Out Of Sight, The Twelve Steps, The Straight And The Narrow, I Didn't Mean To Hurt You, Stop Your Crying, Anything More, Won't Get To Heaven (The State I'm In), Lord Can You Hear Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spiritualized - Let It Come Down (0767981175416) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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