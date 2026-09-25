OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Scrooged (Danny Elfman) (coloured) (0843563186138) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Titles/ Terrorist Attack, Eliot Gets Fired / Loud and Clear / Frank’s Run, Montage: Frank’s Award and Eliot on the Street, Lew’s Arrival, The Hand Grab, Lew’s Reprise, Claire’s Theme I / Claire’s Theme II, Set Collapse, A Horror in Chez Jay / Highball / Waiter Ablaze, Wild Cab Ride, Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay / Cupid’s Arrow / Change of Expression, Eliot Gives Blood / Christmas Present, Fairy, Toast to Frank, The Big Freeze, Showtime at IBC, Family Portrait / Ghost on Screen, Eliot Stalks Frank, Asylum / Luncheon / Crematorium / On Fire, Hallelujah Chorus (G.F. Handel) / The Romp, The Big Speech, Bonus Tracks, Loud and Clear (alternate), Ta-Ra-Ra-Boom-De-Ay§ (alternate), Toast to Frank (alternate), The Big Freeze (alternate), The Big Freeze (alternate mix), Asylum (no choir), Crematorium (more percussion), The Big Speech (alternate), Frank's Promo
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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