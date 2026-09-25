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Beck - Guero (0602498640876) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beck - Guero (0602498640876) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Guero
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beck - Guero (0602498640876) - фото 1
  • Beck - Guero (0602498640876) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748471
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Beck - Guero (0602498640876) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498640876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Guero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
E-Pro, Qu? Onda Guero, Girl, Missing, Black Tambourine, Earthquake Weather, Hell Yes, Broken Drum, Scarecrow, Go It Alone, Farewell Ride, Rental Car, Emergency Exit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Beck - Guero (0602498640876) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: E-Pro, Qu? Onda Guero, Girl, Missing, Black Tambourine, Earthquake Weather, Hell Yes, Broken Drum, Scarecrow, Go It Alone, Farewell Ride, Rental Car, Emergency Exit

Отзывы о товаре Beck - Guero (0602498640876) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498640876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Guero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
E-Pro, Qu? Onda Guero, Girl, Missing, Black Tambourine, Earthquake Weather, Hell Yes, Broken Drum, Scarecrow, Go It Alone, Farewell Ride, Rental Car, Emergency Exit
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: E-Pro, Qu? Onda Guero, Girl, Missing, Black Tambourine, Earthquake Weather, Hell Yes, Broken Drum, Scarecrow, Go It Alone, Farewell Ride, Rental Car, Emergency Exit
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beck - Guero (0602498640876) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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