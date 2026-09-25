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Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая пластинка

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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Love Classical Music
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) - фото 1
  • Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748327
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Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая пластинка
2 110 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Love Classical Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cavalleria Rusticana: Intermezzo, Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Variation XVIII. Andante cantabile, Tha?s, DO 24, Act II: "M?ditation", 3 Compositions for Violin and Piano, Op. 40: No. 2, Berceuse, 5 Pieces for Violin and Piano: No. 1, Romanza, Salut d’Amour, Op. 12, Schwanengesang, D. 957: St?ndchen (Transcr. for Cello and Piano by M. Martinelli), 14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise, Romanze for Violin and Piano, H. 45, 4 Lieder for Piano, Op. 8: No. 1, Allegro moderato, Sonata No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая пластинка

Альбом «Love Classical Music» собрал одни из самых нежных, лиричных и эмоционально захватывающих произведений, когда-либо написанных, предлагая путешествие по классическому репертуару. От оперных интерлюдий до интимных миниатюр для скрипки, виолончели и фортепиано, эта коллекция воспевает музыку, которая обращается непосредственно к душе. Издание на виниле Альбом открывается безмятежным Интермеццо из «Сельской чести» Масканьи, за которым следует сияющая Вариация XVIII из «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова, одного из самых любимых признаний в музыкальной любви. «Медитация» Массне из оперы «Таис» добавляет момент чистой, застывшей красоты. Продолжается программа подборкой поэтических камерных произведений: нежная Колыбельная из соч. 40, выразительная Романса из «5 пьес для скрипки и фортепиано» и проникновенное «Приветствие любви» Элгара. «St?ndchen» Шуберта в лирической транскрипции для виолончели и фортепиано привносит тепло и интимность, а «Вокализ» Рахманинова предлагает парящую, безмолвную мелодию глубоких эмоций. В сборник также вошли трогательные «Романсы» Яначека, очаровательная миниатюра из 4 песен для фортепиано Грига, соч. 8, и элегантная «Соната № 41» ми-бемоль мажор Антонио Солера. Альбом завершает «Liebestraum No. 3» Листа, одно из самых знаковых любовных произведений в классической музыке, «сияющее нежностью и тоской». Вместе эти произведения образуют вневременной портрет классической романтики — музыки красоты, страсти и тихой преданности.

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Love Classical Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cavalleria Rusticana: Intermezzo, Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43: Variation XVIII. Andante cantabile, Tha?s, DO 24, Act II: "M?ditation", 3 Compositions for Violin and Piano, Op. 40: No. 2, Berceuse, 5 Pieces for Violin and Piano: No. 1, Romanza, Salut d’Amour, Op. 12, Schwanengesang, D. 957: St?ndchen (Transcr. for Cello and Piano by M. Martinelli), 14 Romances, Op. 34: No. 14, Vocalise, Romanze for Violin and Piano, H. 45, 4 Lieder for Piano, Op. 8: No. 1, Allegro moderato, Sonata No
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Альбом «Love Classical Music» собрал одни из самых нежных, лиричных и эмоционально захватывающих произведений, когда-либо написанных, предлагая путешествие по классическому репертуару. От оперных интерлюдий до интимных миниатюр для скрипки, виолончели и фортепиано, эта коллекция воспевает музыку, которая обращается непосредственно к душе. Издание на виниле Альбом открывается безмятежным Интермеццо из «Сельской чести» Масканьи, за которым следует сияющая Вариация XVIII из «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова, одного из самых любимых признаний в музыкальной любви. «Медитация» Массне из оперы «Таис» добавляет момент чистой, застывшей красоты. Продолжается программа подборкой поэтических камерных произведений: нежная Колыбельная из соч. 40, выразительная Романса из «5 пьес для скрипки и фортепиано» и проникновенное «Приветствие любви» Элгара. «St?ndchen» Шуберта в лирической транскрипции для виолончели и фортепиано привносит тепло и интимность, а «Вокализ» Рахманинова предлагает парящую, безмолвную мелодию глубоких эмоций. В сборник также вошли трогательные «Романсы» Яначека, очаровательная миниатюра из 4 песен для фортепиано Грига, соч. 8, и элегантная «Соната № 41» ми-бемоль мажор Антонио Солера. Альбом завершает «Liebestraum No. 3» Листа, одно из самых знаковых любовных произведений в классической музыке, «сияющее нежностью и тоской». Вместе эти произведения образуют вневременной портрет классической романтики — музыки красоты, страсти и тихой преданности.
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Various Artists - Love Classical Music (8430717000987) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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