Top.Mail.Ru
OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L&#039;echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка - фото 1
OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L&#039;echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jules Et Jim
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L&#039;echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L&#039;echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jules Et Jim
Жанр
Jazz
Трек-лист
Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel

Отзывы о товаре OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973984562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jules Et Jim
Жанр
Jazz
Трек-лист
Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Tourbillon, Jim, Vacances, Brouillards, G?n?rique, Carala, Sur L Autoroute, Julien Dans L Ascenseur, Florence Sur Les Champs Elys?es, Motel, Julien, Vigile, Petit Bac, Motel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Jules Et Jim (Georges Delerue)/ Ascenceur Pour L'echafaud (Miles Davis) (3596973984562) виниловая пластинка - по цене 2110 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...