Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Lonely Robot
Альбом (сингл)
FEELINGS ARE GOOD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
В наличии
Код товара: 387798
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397364217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Lonely Robot
Альбом (сингл)
FEELINGS ARE GOOD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Feelings Are Good
|A2
|Into The Lo Fi
|A3
|Spiders
|B1
|Crystalline
|B2
|Life Is A Sine Wave
|C1
|Armour For My Heart
|C2
|Suburbia
|C3
|The Silent Life
|D1
|Keeping People As Pets
|D2
|Army Of One
|D3
|Grief Is The Price Of Love
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397364217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.07.2020
Исполнитель
Lonely Robot
Альбом (сингл)
FEELINGS ARE GOOD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Feelings Are Good
|A2
|Into The Lo Fi
|A3
|Spiders
|B1
|Crystalline
|B2
|Life Is A Sine Wave
|C1
|Armour For My Heart
|C2
|Suburbia
|C3
|The Silent Life
|D1
|Keeping People As Pets
|D2
|Army Of One
|D3
|Grief Is The Price Of Love
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Lonely Robot - Feelings Are Good (0194397364217) виниловая пластинка - по цене 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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