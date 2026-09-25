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Various Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Film Music
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Film Music (8430717001007) - фото 1
  • Various Artists - Film Music (8430717001007) - фото 2
  • Various Artists - Film Music (8430717001007) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748325
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Загружаем...
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Загружаем...
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Various Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717001007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Film Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Gabriel's Oboe (from "The Mission"), A Time for Us (Love Theme from "Romeo and Juliet"), Nuovo Cinema Paradiso (Movie Theme), Stardust (Movie Theme), A Fistful of Dollars / For a Few Dollars More / Once Upon a Time in, the West / Duck, You Sucker! (Western Suite : Movie Themes), Suite No. 11 in D minor, HWV 437: III. Sarabande (from "Barry Lyndon"), String Quintet No. 60 in C Major, G. 324 "La Musica Notturna delle strade di, Madrid": V. Passa Calle. (from "Master & Commander"), Story of an Unkn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка

Сборник «Film Music» объединяет некоторые из самых знаковых и эмоционально мощных тем, когда-либо написанных для экрана, вместе с произведениями, которые обрели новую жизнь благодаря незабываемым кинематографическим моментам. Эта коллекция демонстрирует магию музыки в кино — её способность трогать, возвышать и рассказывать истории без слов. Издание на виниле Альбом начинается с духовной красоты «Gabriel's Oboe» из фильма «Миссия», за которым следуют нежная лирика «Время для нас» из «Ромео и Джульетты». «Nuovo Cinema Paradiso» Эннио Морриконе и мечтательное сияние «Звездной пыли» вызывают ностальгию и кинематографическую романтику, в то время как грандиозная «Вестерн-Сюита» — с темами из «За пригоршню долларов», «За несколько долларов больше», «Однажды на Диком Западе» и «Дак, ты погибаешь!» — передает величие и суровость классического спагетти-вестерна. Классические произведения, которые стали неотделимы от своих кинематографических воплощений, также блистают здесь: сарабанда Генделя из «Barry Lyndon» и «Passa Calle» Боккерини из «Master & Commander» приносят элегантность и исторический колорит. «Story of an Unknown Actor» Шнитке добавляет нотку интроспективной меланхолии, а «On the Nature of Daylight» Макса Рихтера — использованная в «Прибытии» — дарит момент глубокой эмоциональной насыщенности. Коллекция продолжается завораживающей темой из «Крестного отца», спокойным интермеццо из «Cavalleria Rusticana», как в фильме «Бешеный бык», и глубоко трогательной скрипичной темой из «Списка Шиндлера», завершая альбом чувством человечности и размышления. Вместе эти произведения образуют богатое полотно кинематографического звука — музыку, которая определяла сцены, формировала эмоции и оставила неизгладимый след в истории кино.

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717001007]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Film Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Gabriel's Oboe (from "The Mission"), A Time for Us (Love Theme from "Romeo and Juliet"), Nuovo Cinema Paradiso (Movie Theme), Stardust (Movie Theme), A Fistful of Dollars / For a Few Dollars More / Once Upon a Time in, the West / Duck, You Sucker! (Western Suite : Movie Themes), Suite No. 11 in D minor, HWV 437: III. Sarabande (from "Barry Lyndon"), String Quintet No. 60 in C Major, G. 324 "La Musica Notturna delle strade di, Madrid": V. Passa Calle. (from "Master & Commander"), Story of an Unkn
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Сборник «Film Music» объединяет некоторые из самых знаковых и эмоционально мощных тем, когда-либо написанных для экрана, вместе с произведениями, которые обрели новую жизнь благодаря незабываемым кинематографическим моментам. Эта коллекция демонстрирует магию музыки в кино — её способность трогать, возвышать и рассказывать истории без слов. Издание на виниле Альбом начинается с духовной красоты «Gabriel's Oboe» из фильма «Миссия», за которым следуют нежная лирика «Время для нас» из «Ромео и Джульетты». «Nuovo Cinema Paradiso» Эннио Морриконе и мечтательное сияние «Звездной пыли» вызывают ностальгию и кинематографическую романтику, в то время как грандиозная «Вестерн-Сюита» — с темами из «За пригоршню долларов», «За несколько долларов больше», «Однажды на Диком Западе» и «Дак, ты погибаешь!» — передает величие и суровость классического спагетти-вестерна. Классические произведения, которые стали неотделимы от своих кинематографических воплощений, также блистают здесь: сарабанда Генделя из «Barry Lyndon» и «Passa Calle» Боккерини из «Master & Commander» приносят элегантность и исторический колорит. «Story of an Unknown Actor» Шнитке добавляет нотку интроспективной меланхолии, а «On the Nature of Daylight» Макса Рихтера — использованная в «Прибытии» — дарит момент глубокой эмоциональной насыщенности. Коллекция продолжается завораживающей темой из «Крестного отца», спокойным интермеццо из «Cavalleria Rusticana», как в фильме «Бешеный бык», и глубоко трогательной скрипичной темой из «Списка Шиндлера», завершая альбом чувством человечности и размышления. Вместе эти произведения образуют богатое полотно кинематографического звука — музыку, которая определяла сцены, формировала эмоции и оставила неизгладимый след в истории кино.
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Various Artists - Film Music (8430717001007) виниловая пластинка - стоимость товара 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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