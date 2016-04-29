Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Kmpfsprt
Альбом (сингл)
INTERVENTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
В наличии
Код товара: 99051
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853047017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Kmpfsprt
Альбом (сингл)
INTERVENTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
Track List
|1
|Soundtrack Zum Aufprall
|02:57
|2
|Intervention
|02:32
|3
|Ich Hor' Die Single Nicht
|03:35
|4
|Lichter
|03:00
|5
|Antithese
|02:59
|6
|Wir Bleiben Wach
|03:39
|7
|2014 24/7
|02:41
|8
|Loschen.Zuruckspulen.
|02:53
|9
|Samstagabendtodeskampf
|03:20
|10
|Mit Anlauf
|03:19
|11
|Pamphlet
|04:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитПикник - Вечное Движение (4680068807436) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитПикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитИгорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитAngelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в Сплит0075597919608, K.D. Lang, Watershed виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитJefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th ...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитJimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Session...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в Сплит0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитLil Skies - Unbothered (0075678644191) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитDoors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (900382997732...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пл...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853047017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Kmpfsprt
Альбом (сингл)
INTERVENTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Track List
|1
|Soundtrack Zum Aufprall
|02:57
|2
|Intervention
|02:32
|3
|Ich Hor' Die Single Nicht
|03:35
|4
|Lichter
|03:00
|5
|Antithese
|02:59
|6
|Wir Bleiben Wach
|03:39
|7
|2014 24/7
|02:41
|8
|Loschen.Zuruckspulen.
|02:53
|9
|Samstagabendtodeskampf
|03:20
|10
|Mit Anlauf
|03:19
|11
|Pamphlet
|04:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка