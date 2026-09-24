Круг Михаил - Дуэты (Milky Clear) (4680068801731) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Дуэты
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 696148
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2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Дуэты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Михаил Круг И Игорь Слуцкий–Магадан, Михаил Круг И Вика Цыганова–Приходите В Мой Дом, Михаил Круг И Ирина Круг–Тебе, Моя Последняя Любовь, Михаил Круг И Михаил Гулько–Купола, Михаил Круг И Вика Цыганова–Постой Душа Михаил Круг И Вика Цыганова–Только Для Тебя, Михаил Круг И Ирина Круг–Встретились Глаза, Михаил Круг И Ирина Круг–Ну, Прощай., Михаил Круг И Вика Цыганова–Лебеди, Михаил Круг И Ирина Круг–Старая Песня, Михаил Круг И Вика Цыганова–Белый Снег
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Круг Михаил - Дуэты (Milky Clear) (4680068801731) виниловая пластинка
Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Дуэты
Жанр
Шансон
Трек-лист
Михаил Круг И Игорь Слуцкий–Магадан, Михаил Круг И Вика Цыганова–Приходите В Мой Дом, Михаил Круг И Ирина Круг–Тебе, Моя Последняя Любовь, Михаил Круг И Михаил Гулько–Купола, Михаил Круг И Вика Цыганова–Постой Душа Михаил Круг И Вика Цыганова–Только Для Тебя, Михаил Круг И Ирина Круг–Встретились Глаза, Михаил Круг И Ирина Круг–Ну, Прощай., Михаил Круг И Вика Цыганова–Лебеди, Михаил Круг И Ирина Круг–Старая Песня, Михаил Круг И Вика Цыганова–Белый Снег
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон, Цветной винил
Купить Круг Михаил - Дуэты (Milky Clear) (4680068801731) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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