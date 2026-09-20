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Liam Gallagher & John Squire - Liam Gallagher & John Squire (5054197893940) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Liam Gallagher & John Squire - Liam Gallagher & John Squire (5054197893940) виниловая пластинка

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Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 1
Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 2
Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 3
Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 4
Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 5
Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Liam Gallagher, John Squire
Альбом (сингл)
Liam Gallagher & John Squire
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 1
  • Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 2
  • Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 3
  • Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 4
  • Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 5
  • Liam Gallagher &amp; John Squire - Liam Gallagher &amp; John Squire (5054197893940) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658865
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197893940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Liam Gallagher, John Squire
Альбом (сингл)
Liam Gallagher & John Squire
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Raise Your Hands, Mars To Liverpool, A Time, Im A Wheel, Just Another Rainbow, Love You Forever, You Go Along, Youre Not The Only One, Im So Bored, Mother Natures Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liam Gallagher & John Squire - Liam Gallagher & John Squire (5054197893940) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Liam Gallagher &amp;amp;amp;amp; John Squire / Liam Gallagher &amp;amp;amp;amp; John Squire (1LP) - отличный выбор для ценителей аутентичной и эмоциональной музыки. Альбом Liam Gallagher &amp;amp;amp;amp; John Squire является результатом сотрудничества двух известных музыкантов: Лиама Галлахера, бывшего вокалиста группы Oasis, и Джона Скуайра, гитариста группы The Stone Roses. Эта пластинка представляет собой настоящий музыкальный шедевр, который объединяет талант их двух великих исполнителей. В этом альбоме вы найдете потрясающую коллекцию песен, которые сочетают в себе силу и энергию рок-н-ролла с мелодичностью и глубиной текстов. Здесь каждая песня становится настоящим произведением искусства, которое перенесет вас в мир настоящей музыкальной экстаза. Переживите эмоции и страсти в исполнении Лиама Галлахера и мастерства Джона Скуайра на этой виниловой пластинке. Откройте для себя новые музыкальные грани и получите удовольствие от каждой ноты и слова. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку совместного проекта Лиама Галлахера и Джона Скуайра и добавить ее в свою коллекцию. Она станет настоящим кладом для всех фанатов обоих музыкантов и позволит вам насладиться их великолепным творчеством.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Liam Gallagher & John Squire - Liam Gallagher & John Squire (5054197893940) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197893940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Liam Gallagher, John Squire
Альбом (сингл)
Liam Gallagher & John Squire
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Raise Your Hands, Mars To Liverpool, A Time, Im A Wheel, Just Another Rainbow, Love You Forever, You Go Along, Youre Not The Only One, Im So Bored, Mother Natures Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Liam Gallagher &amp;amp;amp;amp; John Squire / Liam Gallagher &amp;amp;amp;amp; John Squire (1LP) - отличный выбор для ценителей аутентичной и эмоциональной музыки. Альбом Liam Gallagher &amp;amp;amp;amp; John Squire является результатом сотрудничества двух известных музыкантов: Лиама Галлахера, бывшего вокалиста группы Oasis, и Джона Скуайра, гитариста группы The Stone Roses. Эта пластинка представляет собой настоящий музыкальный шедевр, который объединяет талант их двух великих исполнителей. В этом альбоме вы найдете потрясающую коллекцию песен, которые сочетают в себе силу и энергию рок-н-ролла с мелодичностью и глубиной текстов. Здесь каждая песня становится настоящим произведением искусства, которое перенесет вас в мир настоящей музыкальной экстаза. Переживите эмоции и страсти в исполнении Лиама Галлахера и мастерства Джона Скуайра на этой виниловой пластинке. Откройте для себя новые музыкальные грани и получите удовольствие от каждой ноты и слова. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку совместного проекта Лиама Галлахера и Джона Скуайра и добавить ее в свою коллекцию. Она станет настоящим кладом для всех фанатов обоих музыкантов и позволит вам насладиться их великолепным творчеством.


Теги товара: Progressive Rock
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