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Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка

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Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 1
Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 2
Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 3
Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Босоногий Мальчик
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 1
  • Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 2
  • Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 3
  • Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696124
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Босоногий Мальчик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Босоногий мальчик, За счастьем, Разговор о дожде, Девочка, Никому не сестра Голос высокой травы, Следом за весной, Хоп Хэй Лала Лэй, Вспомни о нём, Парень чернокожий, Всё только для тебя, Кого не стоило бы ждать
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка

В 1994 году вышел первый сольный альбом певца — «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В 1994 году становится номинантом и побеждает в трёх номинациях: «Певец года», «Песня года» и «Альбом года» с хитовыми песнями: «Хоп хей, ла ла лэй» и «Голос высокой травы».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Леонид Агутин
Альбом (сингл)
Босоногий Мальчик
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Босоногий мальчик, За счастьем, Разговор о дожде, Девочка, Никому не сестра Голос высокой травы, Следом за весной, Хоп Хэй Лала Лэй, Вспомни о нём, Парень чернокожий, Всё только для тебя, Кого не стоило бы ждать
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В 1994 году вышел первый сольный альбом певца — «Босоногий мальчик», который весной того же года становится хитовым и поднимает Агутина на самую вершину музыкального шоу-бизнеса. В 1994 году становится номинантом и побеждает в трёх номинациях: «Певец года», «Песня года» и «Альбом года» с хитовыми песнями: «Хоп хей, ла ла лэй» и «Голос высокой травы».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Агутин Леонид - Босоногий Мальчик (Crystal Blue) (4680068804039) виниловая пластинка - по цене 2820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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