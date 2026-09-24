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Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка

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Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка - фото 1
Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Круг Михаил
Альбом (сингл)
Пусти меня, мама
Жанр
Шансон
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка - фото 1
  • Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696155
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Круг Михаил
Альбом (сингл)
Пусти меня, мама
Жанр
Шансон
Трек-лист
Мадам, Мой Бог, Владимирский централ, Девочка-пай, Дороги, Пусти Меня, Мама, Селигер, Осенний дождь, А сечку жрите сами, У каких ворот, Жиган-лимон
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка

Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.



Теги товара: Шансон, Цветной винил

Отзывы о товаре Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805036]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Круг Михаил
Альбом (сингл)
Пусти меня, мама
Жанр
Шансон
Трек-лист
Мадам, Мой Бог, Владимирский централ, Девочка-пай, Дороги, Пусти Меня, Мама, Селигер, Осенний дождь, А сечку жрите сами, У каких ворот, Жиган-лимон
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Михаил Круг - Советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.


Теги товара: Шансон, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Круг Михаил - Пусти меня, мама (Blue) (4680068805036) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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