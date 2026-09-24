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Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка

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Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 1
Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 2
Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 3
Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 4
Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ободзинский Валерий
Альбом (сингл)
Эти Глаза Напротив
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 1
  • Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 2
  • Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 3
  • Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 4
  • Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ободзинский Валерий
Альбом (сингл)
Эти Глаза Напротив
Жанр
Ретро
Трек-лист
Эти Глаза Напротив, Дом За Углом, Что Нам Остается От Любви, Раба Любви, Вечная Весна, Первое Апреля, Ребята 70 Широты, Зовет Венера, Прощание С Любимой, Дорога
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка

"Эти Глаза Напротив" - сборник песен известного советского эстрадного певца Валерия Ободзинского, выпущенный в 2023 году. В нем представлены композиции, написанные разными авторами. Среди них такие хиты, как "Эти глаза напротив", "Вечная Весна", "Дом за углом", "Прощание С Любимой" и другие. Издание представлено на черном виниле. Валерий Владимирович Ободзинский - советский и российский эстрадный певец (тенор).Он был очень популярен в 1960-1970-х годах. Валерий родился в Одессе в 1942 году и начал свою музыкальную карьеру в Томской филармонии. Он был первым исполнителем многих известных песен, таких как "Эти глаза напротив", "Восточная песня", "Вечная весна" и других. Ободзинский обладал уникальным тембром голоса и слухом, но не имел профессионального образования. Он стал заслуженным артистом Марийской АССР в 1973 году. Он также снимался в нескольких фильмах, например, в "Черноморочке" и "Мираж".

Отзывы о товаре Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ободзинский Валерий
Альбом (сингл)
Эти Глаза Напротив
Жанр
Ретро
Трек-лист
Эти Глаза Напротив, Дом За Углом, Что Нам Остается От Любви, Раба Любви, Вечная Весна, Первое Апреля, Ребята 70 Широты, Зовет Венера, Прощание С Любимой, Дорога
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Эти Глаза Напротив" - сборник песен известного советского эстрадного певца Валерия Ободзинского, выпущенный в 2023 году. В нем представлены композиции, написанные разными авторами. Среди них такие хиты, как "Эти глаза напротив", "Вечная Весна", "Дом за углом", "Прощание С Любимой" и другие. Издание представлено на черном виниле. Валерий Владимирович Ободзинский - советский и российский эстрадный певец (тенор).Он был очень популярен в 1960-1970-х годах. Валерий родился в Одессе в 1942 году и начал свою музыкальную карьеру в Томской филармонии. Он был первым исполнителем многих известных песен, таких как "Эти глаза напротив", "Восточная песня", "Вечная весна" и других. Ободзинский обладал уникальным тембром голоса и слухом, но не имел профессионального образования. Он стал заслуженным артистом Марийской АССР в 1973 году. Он также снимался в нескольких фильмах, например, в "Черноморочке" и "Мираж".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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