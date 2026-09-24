Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка
В мае 1999 года на лейбле WWW Records вышел альбом Евгения Осина Птицы. Диск был записан на студии Рок-Академия. Птицы - это привычная и любимая поклонниками музыка в ритмах 70х, но с небольшими нотками дэнс-мотивов конца 90х. Романтические оттенки и розовые мечты завуалировали добрую грусть и лиричность певца. Кстати о мечтах, именно так называется вторая песня с этого альбома. Она претерпела тщательную переработку, по словам Осина, наиболее соответствовать его внутреннему я. Солнечный юноша из 70-х, певец девичьих слез в телефонном автомате, Евгений Осин тогда целых три года не выпускал альбомов. Похоже, вторая половина 90-х с ритмами джангла и хауса, депрессивными гармониями трип-хопа и туманными британскими гитарами не способствовала творческому комфорту музыканта. Весь альбом пропитан дворовыми мечтами и любовными драмами, по которым слушатели сразу же узнают знакомого и любимого Осина. Приятно, что вездесущий реп-поп-данс не смог отнять у нас то, что мы так любили в Жене.. Музыка и стихи Евгений Осин, кроме A5, B2 - музыка и стихи Олег Чепышев
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