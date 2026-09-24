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Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка

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Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка - фото 1
Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка - фото 2
Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Евгений Осин
Альбом (сингл)
Птицы
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка - фото 1
  • Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка - фото 2
  • Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Евгений Осин
Альбом (сингл)
Птицы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Птицы - Миражи, Мечта, Простите, Живое море, Таня + Володя Гагарин, Таксикоман, Посмотри В Окно, Торопись…, Чики-Чики, Мечта (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка

В мае 1999 года на лейбле WWW Records вышел альбом Евгения Осина Птицы. Диск был записан на студии Рок-Академия. Птицы - это привычная и любимая поклонниками музыка в ритмах 70х, но с небольшими нотками дэнс-мотивов конца 90х. Романтические оттенки и розовые мечты завуалировали добрую грусть и лиричность певца. Кстати о мечтах, именно так называется вторая песня с этого альбома. Она претерпела тщательную переработку, по словам Осина, наиболее соответствовать его внутреннему я. Солнечный юноша из 70-х, певец девичьих слез в телефонном автомате, Евгений Осин тогда целых три года не выпускал альбомов. Похоже, вторая половина 90-х с ритмами джангла и хауса, депрессивными гармониями трип-хопа и туманными британскими гитарами не способствовала творческому комфорту музыканта. Весь альбом пропитан дворовыми мечтами и любовными драмами, по которым слушатели сразу же узнают знакомого и любимого Осина. Приятно, что вездесущий реп-поп-данс не смог отнять у нас то, что мы так любили в Жене.. Музыка и стихи Евгений Осин, кроме A5, B2 - музыка и стихи Олег Чепышев

Отзывы о товаре Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Евгений Осин
Альбом (сингл)
Птицы
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Птицы - Миражи, Мечта, Простите, Живое море, Таня + Володя Гагарин, Таксикоман, Посмотри В Окно, Торопись…, Чики-Чики, Мечта (Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
В мае 1999 года на лейбле WWW Records вышел альбом Евгения Осина Птицы. Диск был записан на студии Рок-Академия. Птицы - это привычная и любимая поклонниками музыка в ритмах 70х, но с небольшими нотками дэнс-мотивов конца 90х. Романтические оттенки и розовые мечты завуалировали добрую грусть и лиричность певца. Кстати о мечтах, именно так называется вторая песня с этого альбома. Она претерпела тщательную переработку, по словам Осина, наиболее соответствовать его внутреннему я. Солнечный юноша из 70-х, певец девичьих слез в телефонном автомате, Евгений Осин тогда целых три года не выпускал альбомов. Похоже, вторая половина 90-х с ритмами джангла и хауса, депрессивными гармониями трип-хопа и туманными британскими гитарами не способствовала творческому комфорту музыканта. Весь альбом пропитан дворовыми мечтами и любовными драмами, по которым слушатели сразу же узнают знакомого и любимого Осина. Приятно, что вездесущий реп-поп-данс не смог отнять у нас то, что мы так любили в Жене.. Музыка и стихи Евгений Осин, кроме A5, B2 - музыка и стихи Олег Чепышев
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Купить Осин Евгений - Птицы (4680068805449) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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