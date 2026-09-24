Магомаев Муслим - Посвящение Бабаджаняну и Рождественскому (4640004136907) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Посвящение Бабаджаняну и Рождественскому
Жанр
Ретро
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 696162
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Посвящение Бабаджаняну и Рождественскому
Жанр
Ретро
Трек-лист
Загадай желание, Зимняя любовь, Приснилось мне, Воспоминания, Свадьба, Ноктюрн, Письмо, Позови меня, Прошлая осень, Благодарю тебя
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Магомаев Муслим - Посвящение Бабаджаняну и Рождественскому (4640004136907) виниловая пластинка
Поклонникам таланта маэстро и просто любителям хорошей музыки: впервые Bomba Music выпускает на виниле песни Муслима Магомаева - и это сразу три сборника!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136907]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Магомаев Муслим
Альбом (сингл)
Посвящение Бабаджаняну и Рождественскому
Жанр
Ретро
Трек-лист
Загадай желание, Зимняя любовь, Приснилось мне, Воспоминания, Свадьба, Ноктюрн, Письмо, Позови меня, Прошлая осень, Благодарю тебя
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Поклонникам таланта маэстро и просто любителям хорошей музыки: впервые Bomba Music выпускает на виниле песни Муслима Магомаева - и это сразу три сборника!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Магомаев Муслим - Посвящение Бабаджаняну и Рождественскому (4640004136907) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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