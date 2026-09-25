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Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Women Composers
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) - фото 1
  • Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748326
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка
2 110 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Women Composers
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Soir?es musicales, Op. 6: No. 2, Notturno, 3 M?lodies, Op. 4: No. 2 in C-sharp minor, Allegretto, 3 Compositions for Violin and Piano, Op. 40: No. 1, La Captive, 2 pieces for piano: No. 2, S?r?nade, VWV 3015, 30 Etudes, Op. 26: No. 10 in F-sharp minor, ?tude No. 41 in E-Flat Major, Notturno, H. 337, 3 Compositions for Violin and Piano, Op. 40: No. 2, Berceuse, 6 Romances sans paroles, Op. 76: No. 1, Souvenance, 3 Romances, Op. 21: No. 1, Andante, By the Still Waters, Op. 114, Valse lente, ?tude
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка

Сборник «Great Women Composers» демонстрирует творчество, глубину и выразительную силу женщин, чья музыка способствовала формированию классической традиции. Эта коллекция объединяет интимные фортепианные произведения, поэтические миниатюры и лирические камерные пьесы, раскрывая богатую палитру голосов, слишком часто игнорируемых в истории музыки. Издание на виниле Альбом начинается с поэтической утонченности Ноктюрна Клары Шуман из «Soir?es musicales», за которым следует элегантная лиричность Мелодии фа-диез минор Фанни Мендельсон, соч. 4 № 2. «Пленница» Эми Бич дарит момент выразительного тепла, в то время как Серенада Полин Виардо очаровывает своим шармом и изяществом. Этюд соч. 26 № 10 Луизы Фарренк демонстрирует её техническое мастерство, а Этюд № 41 Элен де Монжроль раскрывает сложность её клавирного письма. Программа продолжается атмосферным Ноктюрном Фанни Мендельсон, H. 337, за которым следует нежная «Колыбельная» Эми Бич. «Воспоминание» Сесиль Шаминад приносит мелодическую грацию и эмоциональную ясность, тогда как Романс соч. 21 № 1 Клары Шуман предлагает искреннюю интимность. Бич возвращается с умиротворяющей пьесой «У тихих вод», а Жермен Тайефер добавляет нотку французской элегантности своим медленным вальсом. Коллекция завершает сияющий Этюд № 101 де Монжроль — доказательство её искусства. Вместе эти произведения образуют мощную дань уважения женщинам, чья музыка продолжает волновать — выразительная, изобретательная и глубоко человечная.

Отзывы о товаре Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Women Composers
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Soir?es musicales, Op. 6: No. 2, Notturno, 3 M?lodies, Op. 4: No. 2 in C-sharp minor, Allegretto, 3 Compositions for Violin and Piano, Op. 40: No. 1, La Captive, 2 pieces for piano: No. 2, S?r?nade, VWV 3015, 30 Etudes, Op. 26: No. 10 in F-sharp minor, ?tude No. 41 in E-Flat Major, Notturno, H. 337, 3 Compositions for Violin and Piano, Op. 40: No. 2, Berceuse, 6 Romances sans paroles, Op. 76: No. 1, Souvenance, 3 Romances, Op. 21: No. 1, Andante, By the Still Waters, Op. 114, Valse lente, ?tude
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Сборник «Great Women Composers» демонстрирует творчество, глубину и выразительную силу женщин, чья музыка способствовала формированию классической традиции. Эта коллекция объединяет интимные фортепианные произведения, поэтические миниатюры и лирические камерные пьесы, раскрывая богатую палитру голосов, слишком часто игнорируемых в истории музыки. Издание на виниле Альбом начинается с поэтической утонченности Ноктюрна Клары Шуман из «Soir?es musicales», за которым следует элегантная лиричность Мелодии фа-диез минор Фанни Мендельсон, соч. 4 № 2. «Пленница» Эми Бич дарит момент выразительного тепла, в то время как Серенада Полин Виардо очаровывает своим шармом и изяществом. Этюд соч. 26 № 10 Луизы Фарренк демонстрирует её техническое мастерство, а Этюд № 41 Элен де Монжроль раскрывает сложность её клавирного письма. Программа продолжается атмосферным Ноктюрном Фанни Мендельсон, H. 337, за которым следует нежная «Колыбельная» Эми Бич. «Воспоминание» Сесиль Шаминад приносит мелодическую грацию и эмоциональную ясность, тогда как Романс соч. 21 № 1 Клары Шуман предлагает искреннюю интимность. Бич возвращается с умиротворяющей пьесой «У тихих вод», а Жермен Тайефер добавляет нотку французской элегантности своим медленным вальсом. Коллекция завершает сияющий Этюд № 101 де Монжроль — доказательство её искусства. Вместе эти произведения образуют мощную дань уважения женщинам, чья музыка продолжает волновать — выразительная, изобретательная и глубоко человечная.
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Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2110 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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