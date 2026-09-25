Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Great Women Composers (8430717000994) виниловая пластинка
Сборник «Great Women Composers» демонстрирует творчество, глубину и выразительную силу женщин, чья музыка способствовала формированию классической традиции. Эта коллекция объединяет интимные фортепианные произведения, поэтические миниатюры и лирические камерные пьесы, раскрывая богатую палитру голосов, слишком часто игнорируемых в истории музыки. Издание на виниле Альбом начинается с поэтической утонченности Ноктюрна Клары Шуман из «Soir?es musicales», за которым следует элегантная лиричность Мелодии фа-диез минор Фанни Мендельсон, соч. 4 № 2. «Пленница» Эми Бич дарит момент выразительного тепла, в то время как Серенада Полин Виардо очаровывает своим шармом и изяществом. Этюд соч. 26 № 10 Луизы Фарренк демонстрирует её техническое мастерство, а Этюд № 41 Элен де Монжроль раскрывает сложность её клавирного письма. Программа продолжается атмосферным Ноктюрном Фанни Мендельсон, H. 337, за которым следует нежная «Колыбельная» Эми Бич. «Воспоминание» Сесиль Шаминад приносит мелодическую грацию и эмоциональную ясность, тогда как Романс соч. 21 № 1 Клары Шуман предлагает искреннюю интимность. Бич возвращается с умиротворяющей пьесой «У тихих вод», а Жермен Тайефер добавляет нотку французской элегантности своим медленным вальсом. Коллекция завершает сияющий Этюд № 101 де Монжроль — доказательство её искусства. Вместе эти произведения образуют мощную дань уважения женщинам, чья музыка продолжает волновать — выразительная, изобретательная и глубоко человечная.
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