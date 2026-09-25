Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Chopin: Nocturnes (8430717000956) виниловая пластинка
«Chopin - Nocturnes» представляет собой великолепную подборку самых поэтичных и проникновенных произведений Шопена в исполнении выдающихся пианистов, которые раскрывают всю выразительную глубину этих вневременных шедевров. Эта коллекция подчеркивает уникальное сочетание лиризма, интроспекции и эмоциональных нюансов ноктюрна — качества, которые делают вклад Шопена в жанр непревзойденным. Издание на виниле Сторона А открывается изящной и плавной интерпретацией любимого Ноктюрна ми-бемоль мажор, соч. 9 № 2, в исполнении Карло Бальзаретти. Далее следует нежный Ноктюрн фа-диез минор, соч. 15 № 2, а Альберто Нонес предлагает утонченные и атмосферные интерпретации Ноктюрнов соч. 32 № 2 и соч. 37 № 2, передавая их поэтическое спокойствие и выразительную теплоту. На стороне Б Джованни Умберто Баттель исполняет два самых глубоких ноктюрна Шопена: драматический Ноктюрн до минор, соч. 48 № 1 и завораживающий Ноктюрн до-диез минор, соч. 27 № 1. Бенедетта Иарделла привносит элегантность и чуткость в Ноктюрн си-бемоль минор, соч. 9 № 1, а Альберто Нонес возвращается с прекрасно исполненным Ноктюрном фа минор, соч. 55 № 1. Вместе эти записи предлагают богатое и проникновенное путешествие по ночному миру Шопена — музыку нежности, тоски и тихого блеска, исполненную с мастерством и преданностью.
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