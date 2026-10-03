Top.Mail.Ru
Incubus - 8 (0602488534987) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Incubus - 8 (0602488534987) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Incubus - 8 (0602488534987) - фото 1
Incubus - 8 (0602488534987) - фото 2
Incubus - 8 (0602488534987) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
8
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Incubus - 8 (0602488534987) - фото 1
  • Incubus - 8 (0602488534987) - фото 2
  • Incubus - 8 (0602488534987) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748319
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602488534987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
8
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Fun, Nimble Bastard, State of the Art, Glitterbomb, Undefeated, Loneliest, When I Became a Man, Familiar Faces, Love in a Time of Surveillance, Make No Sound in the Digital Forest, Throw out the Map
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Incubus - 8 (0602488534987) виниловая пластинка

«8» — восьмой студийный альбом американской рок-группы Incubus, выпущенный в 2017 году. Издание на 180 г виниле Incubus — американская рок-группа из Калабасаса, штат Калифорния. Группа была основана в 1991 году вокалистом Брэндоном Бойдом, ведущим гитаристом Майком Эйнзигером и барабанщиком Хосе Пасильясом, когда они ещё учились в средней школе Калабасаса. Позже состав расширился, включив басиста Алекса «Дирка Лэнса» Катунича и Гэвина «DJ Lyfe» Коппеля. В итоге их заменили: Бен Кенни занял место басиста, а DJ Kilmore стал диджеем группы. В 2024 году Николь Роу заменила Кенни на бас-гитаре. Звучание Incubus описывается как смесь рэп-метала, фанка, джаза и пост-гранжа, часто с элементами хип-хопа. Этот эклектичный стиль помог им стать одной из самых популярных альтернативных метал-групп начала 2000-х годов. Группа добилась значительного коммерческого успеха, получив множество платиновых сертификатов и выпустив несколько хитовых синглов. В 2017 году они выпустили свой восьмой студийный альбом «8», в создании и сведении которого участвовал Skrillex.

Отзывы о товаре Incubus - 8 (0602488534987) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602488534987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
8
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
No Fun, Nimble Bastard, State of the Art, Glitterbomb, Undefeated, Loneliest, When I Became a Man, Familiar Faces, Love in a Time of Surveillance, Make No Sound in the Digital Forest, Throw out the Map
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«8» — восьмой студийный альбом американской рок-группы Incubus, выпущенный в 2017 году. Издание на 180 г виниле Incubus — американская рок-группа из Калабасаса, штат Калифорния. Группа была основана в 1991 году вокалистом Брэндоном Бойдом, ведущим гитаристом Майком Эйнзигером и барабанщиком Хосе Пасильясом, когда они ещё учились в средней школе Калабасаса. Позже состав расширился, включив басиста Алекса «Дирка Лэнса» Катунича и Гэвина «DJ Lyfe» Коппеля. В итоге их заменили: Бен Кенни занял место басиста, а DJ Kilmore стал диджеем группы. В 2024 году Николь Роу заменила Кенни на бас-гитаре. Звучание Incubus описывается как смесь рэп-метала, фанка, джаза и пост-гранжа, часто с элементами хип-хопа. Этот эклектичный стиль помог им стать одной из самых популярных альтернативных метал-групп начала 2000-х годов. Группа добилась значительного коммерческого успеха, получив множество платиновых сертификатов и выпустив несколько хитовых синглов. В 2017 году они выпустили свой восьмой студийный альбом «8», в создании и сведении которого участвовал Skrillex.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Incubus - 8 (0602488534987) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...