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Watch FIT 4 Pro Green Nylon купить с доставкой в Москве
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Watch FIT 4 Pro Green Nylon

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4 Pro
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
нейлон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
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  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 4
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 5
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 6
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 7
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 8
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 9
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 10
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 11
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 12
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 13
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 14
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 15
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 16
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 17
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 18
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 19
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 20
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 21
  • Watch FIT 4 Pro Green Nylon - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743362
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4 Pro
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
нейлон
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии, снятие ЭКГ
Функции
100+ тренировок, Bluetooth-вызовы, управление камерой и музыкой, погода
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
400
Время работы в активном режиме
20
Габариты
44.5x40.0x9.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Watch FIT 4 Pro Green Nylon

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro — это продвинутые спортивные смарт-часы в эргономичном прямоугольном форм-факторе. Модель получила безель из высокопрочного титанового сплава и сапфировое защитное стекло дисплея. Габариты корпуса составляют 44.5 ? 40.0 мм при толщине всего 9.3 мм, а вес устройства равен 30.4 граммам. Отличительной чертой модификации является плетеный нейлоновый ремешок зеленого цвета с регулируемой застежкой-липучкой под обхват запястья 130–210 мм.Лицевую панель занимает большой прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1.82 дюйма, разрешением 480 ? 408 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит, что гарантирует отличную читаемость на солнце. Внутри установлен аккумулятор емкостью 400 мАч. Время автономной работы в режиме непрерывной навигации со встроенным GPS-модулем составляет до 20 часов, при использовании функции Always-On Display — до 96 часов (4 суток), а в базовом режиме часы живут до 10 дней.Устройство работает на базе операционной системы HarmonyOS. Гаджет предлагает комплексный мониторинг показателей здоровья, включая сертифицированную функцию снятия ЭКГ, датчик анализа пульсовой волны для обнаружения аритмии, а также технологии TruSleep и отслеживание уровня стресса. Водонепроницаемость корпуса составляет 5 ATM, что дополнено пылевлагозащитой по классу IP68. Модель поддерживает беспроводную передачу данных по Bluetooth 5.2 и бесконтактную оплату через NFC. Слот для SIM-карты в устройстве не предусмотрен, но поддерживаются Bluetooth-вызовы за счет встроенных динамика и микрофона.

Отзывы о товаре Watch FIT 4 Pro Green Nylon




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4 Pro
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
нейлон
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр, ЭКГ
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии, снятие ЭКГ
Функции
100+ тренировок, Bluetooth-вызовы, управление камерой и музыкой, погода
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
400
Время работы в активном режиме
20
Габариты
44.5x40.0x9.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro — это продвинутые спортивные смарт-часы в эргономичном прямоугольном форм-факторе. Модель получила безель из высокопрочного титанового сплава и сапфировое защитное стекло дисплея. Габариты корпуса составляют 44.5 ? 40.0 мм при толщине всего 9.3 мм, а вес устройства равен 30.4 граммам. Отличительной чертой модификации является плетеный нейлоновый ремешок зеленого цвета с регулируемой застежкой-липучкой под обхват запястья 130–210 мм.Лицевую панель занимает большой прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1.82 дюйма, разрешением 480 ? 408 пикселей и пиковой яркостью до 3000 нит, что гарантирует отличную читаемость на солнце. Внутри установлен аккумулятор емкостью 400 мАч. Время автономной работы в режиме непрерывной навигации со встроенным GPS-модулем составляет до 20 часов, при использовании функции Always-On Display — до 96 часов (4 суток), а в базовом режиме часы живут до 10 дней.Устройство работает на базе операционной системы HarmonyOS. Гаджет предлагает комплексный мониторинг показателей здоровья, включая сертифицированную функцию снятия ЭКГ, датчик анализа пульсовой волны для обнаружения аритмии, а также технологии TruSleep и отслеживание уровня стресса. Водонепроницаемость корпуса составляет 5 ATM, что дополнено пылевлагозащитой по классу IP68. Модель поддерживает беспроводную передачу данных по Bluetooth 5.2 и бесконтактную оплату через NFC. Слот для SIM-карты в устройстве не предусмотрен, но поддерживаются Bluetooth-вызовы за счет встроенных динамика и микрофона.
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Отзывы


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