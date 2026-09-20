Top.Mail.Ru
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 1
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 2
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 3
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 4
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 5
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 6
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 7
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 8
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 9
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 10
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 11
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 12
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 13
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 14
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 15
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 16
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 17
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 18
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 19
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 20
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 21
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 22
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 23
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 24
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 7
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Разрешение экрана
480?480
Емкость аккумулятора, мAч
425
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 1
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 2
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 3
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 4
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 5
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 6
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 7
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 8
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 9
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 10
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 11
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 12
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 13
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 14
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 15
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 16
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 17
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 18
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 19
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 20
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 21
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 22
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 23
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 24
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681140
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 7
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
425
Время работы в активном режиме
40
Габариты
44x4x9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, г.
240

Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green

Добро пожаловать в эру контроля самочувствия с применением искусственного интеллекта. Зарядитесь на весь день с инновационным 3-нанометровым процессором. Найдите свой путь с помощью двухчастотного GPS. Отслеживайте пульс, тренировки и качество сна с помощью усовершенствованного датчика BioActive. Искусственный интеллект Galaxy AI предоставит информацию о восстановлении с помощью функции «Показатель жизненных сил», которая поможет отслеживать ваше состояние. Познакомьтесь с Galaxy Watch7 – вашим ежедневным AI-ассистентом. Подчеркните свой стиль с помощью Galaxy Watch7. Стильное сочетание плавных линий корпуса и контрастных акцентов элегантно смотрится на запястье, а волнообразный дизайн ремешка демонстрирует готовность к тренировкам. Спите крепко и безопасно. Будучи первыми в мире умными часами с функцией определения риска возникновения апноэ сна, Galaxy Watch7 следят за качеством вашего сна и помогают выявлять потенциальные признаки проблем со сном, чтобы обеспечить вам спокойный ночной отдых. Выведите свою физическую форму на высочайший уровень с Galaxy Watch7. Разработайте идеальную программу тренировок с учетом разминки, заминки и коротких перерывов и побейте свои прошлые рекорды. Легко отслеживайте тренировки в воде с помощью режима блокировки экрана.

Отзывы о товаре Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 7
Цвета корпуса
зеленый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
425
Время работы в активном режиме
40
Габариты
44x4x9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Добро пожаловать в эру контроля самочувствия с применением искусственного интеллекта. Зарядитесь на весь день с инновационным 3-нанометровым процессором. Найдите свой путь с помощью двухчастотного GPS. Отслеживайте пульс, тренировки и качество сна с помощью усовершенствованного датчика BioActive. Искусственный интеллект Galaxy AI предоставит информацию о восстановлении с помощью функции «Показатель жизненных сил», которая поможет отслеживать ваше состояние. Познакомьтесь с Galaxy Watch7 – вашим ежедневным AI-ассистентом. Подчеркните свой стиль с помощью Galaxy Watch7. Стильное сочетание плавных линий корпуса и контрастных акцентов элегантно смотрится на запястье, а волнообразный дизайн ремешка демонстрирует готовность к тренировкам. Спите крепко и безопасно. Будучи первыми в мире умными часами с функцией определения риска возникновения апноэ сна, Galaxy Watch7 следят за качеством вашего сна и помогают выявлять потенциальные признаки проблем со сном, чтобы обеспечить вам спокойный ночной отдых. Выведите свою физическую форму на высочайший уровень с Galaxy Watch7. Разработайте идеальную программу тренировок с учетом разминки, заминки и коротких перерывов и побейте свои прошлые рекорды. Легко отслеживайте тренировки в воде с помощью режима блокировки экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZGACAU) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...