Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWE) Grey Composite
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWE) Grey Composite
Смарт часы Huawei Watch GT 6 46mm Модель Watch GT 6 ATM-B19 в размере 46 мм — это современный смарт-часы, предназначенные для пользователей, которые ищут сочетание премиального дизайна и функциональности. Часы предлагают большой AMOLED-экран, серьёзную автономность, расширенные функции здоровья и тренировок, а также актуальный стиль. Дизайн и материалы Диаметр корпуса около 46 мм, габариты: 46 ? 46 ? 10,95 мм. Вес без ремешка около 51,3 г. Материал корпуса: нержавеющая сталь (для версии ATM-B19). Ремешок: зависит от комплектации — могут быть варианты фторэластомера, композитного или другого материала. Стильный внешний вид, округлый корпус, безель с акцентом на премиальный реализм. Дисплей Размер экрана: 1,47? AMOLED. Разрешение: 466 ? 466 пикселей, плотность ~317 PPI. Яркость до ~3000 нит — обеспечивает хороший уровень читаемости даже на ярком солнце. . Производительность и автономность Совместимость: устройства под управлением Android 9.0 и выше, iOS 13.0 и выше. Автономность: до 21 дня при лёгком использовании. При типичном использовании около 12 дней. В режиме активного GPS-трекинга до ? 40 часов. Зарядка беспроводная. Спортивные и оздоровительные функции Поддержка мониторинга сердечного ритма, SpO? (кислорода крови), сна, стресса. Более 100 режимов тренировок: бег, вело, силовые, йога и другие. Геопозиционирование GNSS с несколькими диапазонами (GPS L1+L5 и др.) для точного отслеживания маршрутов. Почему стоит выбрать именно эту модель Большой 46 мм корпус — для тех, кто предпочитает уверенный размер и четкую читаемость. Превосходная автономность: один заряд может хватить на неделю и более активного использования. Современный дизайн, качественные материалы и широкий набор функций здоровья и фитнеса. Отличный баланс между стилем и спортивностью: подходит и для повседневной носки, и для тренировок...
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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