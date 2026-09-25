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Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT 6 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
силикон
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP69
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
466?466
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734525
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мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWC) Black
**Умные часы HUAWEI GT 6 PRO ATM-B29 55020FWC BLACK: стиль и забота о здоровье**
Откройте для себя новые возможности с умными часами HUAWEI GT 6 PRO! Это стильный и функциональный гаджет, который станет вашим надёжным помощником в заботе о здоровье и активном образе жизни.
**Основные преимущества:**
* **Контроль здоровья:** отслеживайте состояние своего сердца и считайте сожжённые калории — часы помогут вам следить за здоровьем и физической активностью.
* **Шагомер:** фиксируйте каждый шаг и достигайте своих спортивных целей!
* **Долгое время работы:** до 288 часов без подзарядки — забудьте о постоянной необходимости заряжать устройство.
* **Прочность и защита:** водонепроницаемость (WR5) и класс пылевлагозащиты IP69 позволяют не снимать часы в самых разных условиях.
* **Стильный дизайн:** чёрный титановый корпус и браслет из фторэластомера гармонично сочетаются с любым образом.
**Технические характеристики:**
* размер циферблата: 46 мм;
* форма дисплея: круглая;
* способ отображения времени: аналоговый и цифровой;
* встроенный микрофон: да;
* поддержка беспроводной зарядки: да.
Умные часы HUAWEI GT 6 PRO — это сочетание передовых технологий, стиля и удобства. Выберите гаджет, который будет радовать вас своей функциональностью и внешним видом!
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови
Функции
определение местонахождения, контроля падения человека, экстренный вызов SOS, построение маршрута, смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Описание
**Умные часы HUAWEI GT 6 PRO ATM-B29 55020FWC BLACK: стиль и забота о здоровье**
Откройте для себя новые возможности с умными часами HUAWEI GT 6 PRO! Это стильный и функциональный гаджет, который станет вашим надёжным помощником в заботе о здоровье и активном образе жизни.
**Основные преимущества:**
* **Контроль здоровья:** отслеживайте состояние своего сердца и считайте сожжённые калории — часы помогут вам следить за здоровьем и физической активностью.
* **Шагомер:** фиксируйте каждый шаг и достигайте своих спортивных целей!
* **Долгое время работы:** до 288 часов без подзарядки — забудьте о постоянной необходимости заряжать устройство.
* **Прочность и защита:** водонепроницаемость (WR5) и класс пылевлагозащиты IP69 позволяют не снимать часы в самых разных условиях.
* **Стильный дизайн:** чёрный титановый корпус и браслет из фторэластомера гармонично сочетаются с любым образом.
**Технические характеристики:**
* размер циферблата: 46 мм;
* форма дисплея: круглая;
* способ отображения времени: аналоговый и цифровой;
* встроенный микрофон: да;
* поддержка беспроводной зарядки: да.
Умные часы HUAWEI GT 6 PRO — это сочетание передовых технологий, стиля и удобства. Выберите гаджет, который будет радовать вас своей функциональностью и внешним видом!
Умные часы Huawei Watch GT 6 Pro (55020FWC) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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