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Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black

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Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 1
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 2
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 3
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 4
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 5
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 6
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 7
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 8
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 9
Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706540
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсометр, термометр
Здоровье
Датчик определения сердечного ритма, Измерение температуры тела, Отслеживание сна
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
108
Габариты
46x46x11.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
310

Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black

Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVN) Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
310
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсометр, термометр
Здоровье
Датчик определения сердечного ритма, Измерение температуры тела, Отслеживание сна
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
867
Время работы в активном режиме
108
Габариты
46x46x11.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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