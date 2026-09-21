Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAH) Pro Blue
Обтекаемый корпус толщиной 9,3 мм весом всего 30,4 г и особым фактурным дизайном с завораживающими деталями дарит комфорт и удобство и подчеркивает стиль. Тройная защиты от всевозможных повреждений для комфортного использования в любых условиях. Испытайте удовольствие от использования экрана с пиковой яркостью 3000 нит, который обеспечивает четкое изображение даже в условиях яркого окружающего освещения. Совместное применение многозональной и мультипространственной архитектуры световых потоков, а также передовой технологии затемнения стекла позволило реализовать в смарт-часах профессиональный подход к измерению показателей здоровья, сделать его более точным и быстрым.Система HUAWEI TruSense способна измерять показатели шести ключевых систем организма, включая респираторную, нервную и эндокринную системы. Благодаря ей современные цифровые технологии для эффективной заботы о здоровье стали ближе и доступнее. Познакомьтесь с приложением «Сводка здоровья», впервые представленным в серии HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, и получайте новые полезные рекомендации для здорового образа жизни — от советов по контролю стресса и улучшению сна до руководств по тренировкам.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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