Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWF) Black
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWF) Black
**Умные часы HUAWEI GT 6 ATM-B19 55020FWF BLACK: стиль и забота о здоровье** Ищете стильный и функциональный аксессуар, который поможет следить за здоровьем и оставаться на связи? Умные часы HUAWEI GT 6 — идеальный выбор! **Почему стоит выбрать HUAWEI GT 6?** * **Забота о здоровье:** контроль сердечного ритма и подсчёт сожжённых калорий помогут следить за состоянием организма и эффективностью тренировок. * **Отслеживание активности:** встроенный шагомер позволит контролировать уровень физической активности. * **Долгое время работы:** до 288 часов без подзарядки — можно не беспокоиться о постоянном подключении к источнику питания. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 и водонепроницаемость WR5 позволяют не снимать часы в дождь, при мытье рук и во время занятий спортом. * **Стильный дизайн:** чёрный корпус из стали и браслет из фторэластомера гармонично сочетаются с любым образом. * **Удобство использования:** аналогово-цифровое отображение времени и круглый дисплей делают часы не только функциональными, но и эстетически привлекательными. * **Дополнительные возможности:** встроенный микрофон и поддержка беспроводной зарядки делают использование часов ещё более удобным. **Основные характеристики:** * размер циферблата: 46 мм; * материал корпуса: сталь; * материал браслета: фторэластомер; * цвет корпуса и браслета: чёрный. С умными часами HUAWEI GT 6 вы всегда будете в курсе своего состояния здоровья и сможете оставаться на связи. Не упустите шанс приобрести стильный и функциональный гаджет уже сегодня!
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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