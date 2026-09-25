WATCH FIT 5 Pro
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Характеристики
Описание товара WATCH FIT 5 Pro
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 Pro с AMOLED-экраном диагональю 1,92 дюйма и динамической адаптивной частотой обновления LTPO 1–60 Гц обеспечивают пиковую яркость до 3000 нит, гарантируя четкую видимость даже при ярком солнечном свете. Благодаря ультратонкой рамке шириной 1,8 мм со всех четырех сторон, соотношение площади экрана к корпусу достигает 83%, обеспечивая широкий угол обзора и превосходную текстуру. Белый фторкаучуковый ремешок, водонепроницаемый и приятный для кожи. Первое наручное устройство Huawei для микродвижений охватывает 10 частей тела, включая голову, шею, плечи и спину, и обеспечивает в общей сложности 30 наборов движений. Сенсорная система интеллектуально отслеживает жизненно важные показатели, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, настроение и сон, предоставляя более полные, точные и быстрые данные. Поймите тонкие изменения в своем организме и двигайтесь к лучшей версии себя. Оценка структуры сна, включающая динамический паттерн глубокого сна (N3), легкого сна (N1/N2) и циклов быстрого сна (REM), отражает присущую физиологической и нейронной активности человека регулярность, позволяя вам с первого взгляда оценить качество вашего сна.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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