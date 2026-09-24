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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium

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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 2
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 3
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 4
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 5
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
золотой
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
металл
Класс защиты
IP69
Размер экрана
1.38
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 430 руб. 
Начислим 839 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium
52 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
золотой
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
260

Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium

Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
золотой
Цвета браслета/ремешка
золотой
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
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Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH 5 имеют цветной экран, физические кнопки и поворотную кнопку. Часы оснащены eSIM-картой, поддерживают выполнение голосовых вызовов, приложения HUAWEI Музыка, «Здоровье сердца» и «Календарь цикла», функции измерения частоты пульса, снятия ЭКГ, TruSleep, мониторинга уровня кислорода в крови, теста апноэ во сне, отслеживания дыхания во сне, измерения температуры тела, отслеживания показателей сердечно-сосудистой системы, контроля сахара в крови, мониторинга состояния на большой высоте, мониторинга тренировок, уведомлений, умного подключения, голосового помощника, выполнения мобильных платежей, GNSS, NFC, Wi-Fi, широкий ряд циферблатов и беспроводную зарядку. Устройство подойдет как для повседневного использования, так и для тренировок на профессиональном уровне.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 52430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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