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WATCH FIT 5 Pro купить с доставкой в Москве
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WATCH FIT 5 Pro

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei WATCH FIT 5 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.92
Разрешение экрана
480?408
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  • WATCH FIT 5 Pro - фото 22
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 23
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 24
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 25
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 26
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 27
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 28
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 29
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 30
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 31
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 32
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 33
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 34
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 35
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 36
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 37
  • WATCH FIT 5 Pro - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 470 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743365
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
WATCH FIT 5 Pro
21 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Водонепроницаемость
да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.92
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
328
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, оценка функциональной пороговой мощности, мониторинг физической активности
Функции
оплата часами, контроля падения человека, экстренный вызов SOS (оповещение о происшествии), расчет кардиореспираторной подготовленности, построение маршрута, смена дизайна циферблата, отображение уклона и усиления высоты подъема
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
96
Габариты
44.5х40.8х9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
200

Описание товара WATCH FIT 5 Pro

Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 Pro с AMOLED-экраном диагональю 1,92 дюйма и динамической адаптивной частотой обновления LTPO 1–60 Гц обеспечивают пиковую яркость до 3000 нит, гарантируя четкую видимость даже при ярком солнечном свете. Благодаря ультратонкой рамке шириной 1,8 мм со всех четырех сторон, соотношение площади экрана к корпусу достигает 83%, обеспечивая широкий угол обзора и превосходную текстуру. Черный ремешок из фторкаучука, водонепроницаемый и приятный для кожи. Первое наручное устройство Huawei для микродвижений охватывает 10 частей тела, включая голову, шею, плечи и спину, и обеспечивает в общей сложности 30 наборов движений. Сенсорная система интеллектуально отслеживает жизненно важные показатели, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, настроение и сон, предоставляя более полные, точные и быстрые данные. Поймите тонкие изменения в своем организме и двигайтесь к лучшей версии себя. Оценка структуры сна, включающая динамический паттерн глубокого сна (N3), легкого сна (N1/N2) и циклов быстрого сна (REM), отражает присущую физиол

Отзывы о товаре WATCH FIT 5 Pro




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Развернуть
Водонепроницаемость
да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.92
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
328
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, оценка функциональной пороговой мощности, мониторинг физической активности
Функции
оплата часами, контроля падения человека, экстренный вызов SOS (оповещение о происшествии), расчет кардиореспираторной подготовленности, построение маршрута, смена дизайна циферблата, отображение уклона и усиления высоты подъема
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
96
Габариты
44.5х40.8х9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 Pro с AMOLED-экраном диагональю 1,92 дюйма и динамической адаптивной частотой обновления LTPO 1–60 Гц обеспечивают пиковую яркость до 3000 нит, гарантируя четкую видимость даже при ярком солнечном свете. Благодаря ультратонкой рамке шириной 1,8 мм со всех четырех сторон, соотношение площади экрана к корпусу достигает 83%, обеспечивая широкий угол обзора и превосходную текстуру. Черный ремешок из фторкаучука, водонепроницаемый и приятный для кожи. Первое наручное устройство Huawei для микродвижений охватывает 10 частей тела, включая голову, шею, плечи и спину, и обеспечивает в общей сложности 30 наборов движений. Сенсорная система интеллектуально отслеживает жизненно важные показатели, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, настроение и сон, предоставляя более полные, точные и быстрые данные. Поймите тонкие изменения в своем организме и двигайтесь к лучшей версии себя. Оценка структуры сна, включающая динамический паттерн глубокого сна (N3), легкого сна (N1/N2) и циклов быстрого сна (REM), отражает присущую физиол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WATCH FIT 5 Pro - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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