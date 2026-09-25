Watch GT Runner 2 Blue
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Watch GT Runner 2 Blue
Ультратонкий корпус HUAWEI WATCH GT Runner 2 из титанового сплава в сочетании с тканым ремешком AirDry разработаны для легкости движений рук и максимальной эффективности бега. Перфорированная конструкция тканого ремешка повышает воздухопроницаемость на 25%, эффективно отводя пот и влагу. Стекло циферблата изготовлено из тонкого, но прочного стекла Куньлунь второго поколения. Пиковая яркость 3000 нит обеспечивает идеальную видимость на открытом воздухе. Более 100 спортивных режимов на вашем запястье. От езды на велосипеде и плавания до прыжков со скакалкой — более 100 режимов тренировок для каждого любимого вами движения. Передовая в отрасли 3D-плавающая антенна для точного отслеживания расстояния, темпа и маршрута. Удобное управление мероприятиями с продуманным планом тренировок и рекомендациями по проведению мероприятий, которые помогут вам побить свой личный рекорд. До 32 часов тренировок на открытом воздухе, даже при включенном точном позиционировании. Устройство отслеживает ЭКГ, вариабельность сердечного ритма (ВСР) и многое другое, подстраиваясь под ваш активный образ жизни.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Orange
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитУмные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
-
В наличииЦена 32 340 руб.8085 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 5 Pro (55020DGG) Titan
-
В наличииЦена 32 340 руб.8085 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
-
В наличииЦена 36 370 руб.9093 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 46 mm (55020EVL) Grey/purple
-
В наличииЦена 52 430 руб.13108 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVP) Gold Titanium
-
В наличииЦена 64 530 руб.16133 руб. в СплитWatch Ultimate 2 Green Titanium
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Отзывы о товаре Watch GT Runner 2 Blue