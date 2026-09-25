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Watch GT Runner 2 Orange купить с доставкой в Москве
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Watch GT Runner 2 Orange

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Watch GT Runner 2 Orange - фото 6
Watch GT Runner 2 Orange - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Watch GT Runner 2
Цвета корпуса
серебристый, оранжевый
Цвета браслета/ремешка
белый, фиолетовый, оранжевый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
ткань, фторэластомер
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
  • Watch GT Runner 2 Orange - фото 1
  • Watch GT Runner 2 Orange - фото 2
  • Watch GT Runner 2 Orange - фото 3
  • Watch GT Runner 2 Orange - фото 4
  • Watch GT Runner 2 Orange - фото 5
  • Watch GT Runner 2 Orange - фото 6
  • Watch GT Runner 2 Orange - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 460 руб. 
Начислим 408 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743358
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Watch GT Runner 2 Orange
25 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT Runner 2
Цвета корпуса
серебристый, оранжевый
Цвета браслета/ремешка
белый, фиолетовый, оранжевый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
ткань, фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг пульса, расчет времени восстановления, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), расчет статуса вариабельности сердечного ритма, дыхательные упражнения
Функции
измерение времени контакта с землей, контроля падения человека, возможность подключения гарнитуры, расчет кардиореспираторной подготовленности, измерение состояния выносливости
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5 x 43.5 x 10.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
300

Описание товара Watch GT Runner 2 Orange

Ультратонкий корпус HUAWEI WATCH GT Runner 2 из титанового сплава в сочетании с тканым ремешком AirDry разработаны для легкости движений рук и максимальной эффективности бега. Перфорированная конструкция тканого ремешка повышает воздухопроницаемость на 25%, эффективно отводя пот и влагу. Стекло циферблата изготовлено из тонкого, но прочного стекла Куньлунь второго поколения. Пиковая яркость 3000 нит обеспечивает идеальную видимость на открытом воздухе. Более 100 спортивных режимов на вашем запястье. От езды на велосипеде и плавания до прыжков со скакалкой — более 100 режимов тренировок для каждого любимого вами движения. Передовая в отрасли 3D-плавающая антенна для точного отслеживания расстояния, темпа и маршрута. Удобное управление мероприятиями с продуманным планом тренировок и рекомендациями по проведению мероприятий, которые помогут вам побить свой личный рекорд. До 32 часов тренировок на открытом воздухе, даже при включенном точном позиционировании. Устройство отслеживает ЭКГ, вариабельность сердечного ритма (ВСР) и многое другое, подстраиваясь под ваш активный образ жизни.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Watch GT Runner 2 Orange




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Watch GT Runner 2
Цвета корпуса
серебристый, оранжевый
Цвета браслета/ремешка
белый, фиолетовый, оранжевый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
ткань, фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, глубины, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NAVIC
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг пульса, расчет времени восстановления, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), расчет статуса вариабельности сердечного ритма, дыхательные упражнения
Функции
измерение времени контакта с землей, контроля падения человека, возможность подключения гарнитуры, расчет кардиореспираторной подготовленности, измерение состояния выносливости
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5 x 43.5 x 10.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкий корпус HUAWEI WATCH GT Runner 2 из титанового сплава в сочетании с тканым ремешком AirDry разработаны для легкости движений рук и максимальной эффективности бега. Перфорированная конструкция тканого ремешка повышает воздухопроницаемость на 25%, эффективно отводя пот и влагу. Стекло циферблата изготовлено из тонкого, но прочного стекла Куньлунь второго поколения. Пиковая яркость 3000 нит обеспечивает идеальную видимость на открытом воздухе. Более 100 спортивных режимов на вашем запястье. От езды на велосипеде и плавания до прыжков со скакалкой — более 100 режимов тренировок для каждого любимого вами движения. Передовая в отрасли 3D-плавающая антенна для точного отслеживания расстояния, темпа и маршрута. Удобное управление мероприятиями с продуманным планом тренировок и рекомендациями по проведению мероприятий, которые помогут вам побить свой личный рекорд. До 32 часов тренировок на открытом воздухе, даже при включенном точном позиционировании. Устройство отслеживает ЭКГ, вариабельность сердечного ритма (ВСР) и многое другое, подстраиваясь под ваш активный образ жизни.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Watch GT Runner 2 Orange - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 25460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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