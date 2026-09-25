Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
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Характеристики
Описание товара Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
HUAWEI WATCH GT Runner 2 в цвете «Полночный черный» представляет собой специализированные премиальные смарт-часы, разработанные для бегунов и любителей интенсивных тренировок. Корпус устройства диаметром 43.5 мм и толщиной всего 10.7 мм выполнен из ультратонкого прочного титанового сплава, а экран защищен закаленным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения. Без учета ремешка вес капсулы составляет рекордные для своего класса 34.5 грамма.Часы оснащены круглым цветным AMOLED-дисплеем диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466 ? 466 пикселей и плотностью 352 ppi. Аппаратная платформа работает под управлением HarmonyOS и поддерживает сопряжение со смартфонами на базе Android и iOS. Модель выделяется наличием встроенного двухдиапазонного пятисистемного GPS-модуля с плавающей 3D-антенной, обеспечивающего субметровое позиционирование на местности. Встроенный аккумулятор емкостью 540 мАч обеспечивает до 32 часов непрерывного трекинга с активной навигацией или до 14 дней автономной работы в стандартном режиме.Устройство комплектуется легким плетеным текстильным ремешком AirDry™, рассчитанным на обхват запястья от 120 до 190 мм, который гарантирует плотное прилегание датчиков TruSeen для непрерывного мониторинга пульса, SpO2, температуры тела и снятия ЭКГ. Защита корпуса соответствует стандарту IP69 и выдерживает статическое давление воды до 5 ATM. Из беспроводных интерфейсов на борту присутствуют Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4 ГГц и чип NFC. Поддержка SIM-карт отсутствует, но встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки со смартфона по Bluetooth.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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