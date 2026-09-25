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Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI купить с доставкой в Москве
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Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI

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Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 1
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 2
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 3
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 4
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 5
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 6
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 7
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 8
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 9
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 10
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 11
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 12
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 13
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 14
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 15
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 16
Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei GT RUNNER 2
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
текстиль
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 1
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 2
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 3
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 4
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 5
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 6
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 7
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 8
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 9
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 10
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 11
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 12
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 13
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 14
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 15
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 16
  • Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 460 руб. 
Начислим 408 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748216
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
25 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei GT RUNNER 2
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
текстиль
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии
Функции
беговой тренер, анализ техники бега, 100+ тренировок, Bluetooth-звонки, микрофон и динамик, уведомления
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5x43.5x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
290

Описание товара Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI

HUAWEI WATCH GT Runner 2 в цвете «Полночный черный» представляет собой специализированные премиальные смарт-часы, разработанные для бегунов и любителей интенсивных тренировок. Корпус устройства диаметром 43.5 мм и толщиной всего 10.7 мм выполнен из ультратонкого прочного титанового сплава, а экран защищен закаленным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения. Без учета ремешка вес капсулы составляет рекордные для своего класса 34.5 грамма.Часы оснащены круглым цветным AMOLED-дисплеем диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466 ? 466 пикселей и плотностью 352 ppi. Аппаратная платформа работает под управлением HarmonyOS и поддерживает сопряжение со смартфонами на базе Android и iOS. Модель выделяется наличием встроенного двухдиапазонного пятисистемного GPS-модуля с плавающей 3D-антенной, обеспечивающего субметровое позиционирование на местности. Встроенный аккумулятор емкостью 540 мАч обеспечивает до 32 часов непрерывного трекинга с активной навигацией или до 14 дней автономной работы в стандартном режиме.Устройство комплектуется легким плетеным текстильным ремешком AirDry™, рассчитанным на обхват запястья от 120 до 190 мм, который гарантирует плотное прилегание датчиков TruSeen для непрерывного мониторинга пульса, SpO2, температуры тела и снятия ЭКГ. Защита корпуса соответствует стандарту IP69 и выдерживает статическое давление воды до 5 ATM. Из беспроводных интерфейсов на борту присутствуют Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4 ГГц и чип NFC. Поддержка SIM-карт отсутствует, но встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки со смартфона по Bluetooth.

Отзывы о товаре Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei GT RUNNER 2
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
титан
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
текстиль
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
352
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг пульса, мониторинг аритмии
Функции
беговой тренер, анализ техники бега, 100+ тренировок, Bluetooth-звонки, микрофон и динамик, уведомления
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
32
Габариты
43.5x43.5x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI WATCH GT Runner 2 в цвете «Полночный черный» представляет собой специализированные премиальные смарт-часы, разработанные для бегунов и любителей интенсивных тренировок. Корпус устройства диаметром 43.5 мм и толщиной всего 10.7 мм выполнен из ультратонкого прочного титанового сплава, а экран защищен закаленным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения. Без учета ремешка вес капсулы составляет рекордные для своего класса 34.5 грамма.Часы оснащены круглым цветным AMOLED-дисплеем диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466 ? 466 пикселей и плотностью 352 ppi. Аппаратная платформа работает под управлением HarmonyOS и поддерживает сопряжение со смартфонами на базе Android и iOS. Модель выделяется наличием встроенного двухдиапазонного пятисистемного GPS-модуля с плавающей 3D-антенной, обеспечивающего субметровое позиционирование на местности. Встроенный аккумулятор емкостью 540 мАч обеспечивает до 32 часов непрерывного трекинга с активной навигацией или до 14 дней автономной работы в стандартном режиме.Устройство комплектуется легким плетеным текстильным ремешком AirDry™, рассчитанным на обхват запястья от 120 до 190 мм, который гарантирует плотное прилегание датчиков TruSeen для непрерывного мониторинга пульса, SpO2, температуры тела и снятия ЭКГ. Защита корпуса соответствует стандарту IP69 и выдерживает статическое давление воды до 5 ATM. Из беспроводных интерфейсов на борту присутствуют Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4 ГГц и чип NFC. Поддержка SIM-карт отсутствует, но встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки со смартфона по Bluetooth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI - стоимость товара 25460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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