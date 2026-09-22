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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch Ultra
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
титан
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
480?480
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723084
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контроля падения человека, экстренный вызов SOS, режим низкого энергопотребления
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
590
Время работы в активном режиме
48
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
19х7х6
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZWACAU) White
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE — смарт-часы, стилизованные под обычные механические. 32 ГБ встроенной памяти позволяет хранить на устройстве сотни треков, фото и других файлов. Титановый корпус часов не пропускает воду, выдерживает температуру до 50° C и разряженный воздух на высоте до 9000 м, модель подойдет для эксплуатации в суровых экстремальных условиях.
Преимущества Samsung Galaxy Watch Ultra LTE
32 ГБ внутренней памяти.
Искусственный интеллект Galaxy AI.
Высокопрочный корпус.
До 100 часов работы в режиме ожидания.
Водонепроницаемость до 100 АТМ.
Сапфировое стекло.
Режим блокировки в воде для отслеживания тренировок.
Персональная сирена для предупреждения об опасности.
Функция SOS отправляет тревожный сигнал при падении, сбоях в работе сердца.
Прочный и водонепроницаемый корпус
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE считаются самыми неуязвимыми в серии. Титановый корпус и инновационная герметизация позволяют не снимать часы во время купания в бассейне, плавания в открытом море, ныряния к кораллам.
Фитнес-функции с поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI
Датчик BioActive совместно с умными алгоритмами Galaxy AI помогает в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы организма – пульс, уровень кислорода в крови, артериальное давление. Умная система составит график физической активности, подскажет, как расширить возможности.
контроля падения человека, экстренный вызов SOS, режим низкого энергопотребления
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
590
Время работы в активном режиме
48
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE — смарт-часы, стилизованные под обычные механические. 32 ГБ встроенной памяти позволяет хранить на устройстве сотни треков, фото и других файлов. Титановый корпус часов не пропускает воду, выдерживает температуру до 50° C и разряженный воздух на высоте до 9000 м, модель подойдет для эксплуатации в суровых экстремальных условиях.
Преимущества Samsung Galaxy Watch Ultra LTE
32 ГБ внутренней памяти.
Искусственный интеллект Galaxy AI.
Высокопрочный корпус.
До 100 часов работы в режиме ожидания.
Водонепроницаемость до 100 АТМ.
Сапфировое стекло.
Режим блокировки в воде для отслеживания тренировок.
Персональная сирена для предупреждения об опасности.
Функция SOS отправляет тревожный сигнал при падении, сбоях в работе сердца.
Прочный и водонепроницаемый корпус
Samsung Galaxy Watch Ultra LTE считаются самыми неуязвимыми в серии. Титановый корпус и инновационная герметизация позволяют не снимать часы во время купания в бассейне, плавания в открытом море, ныряния к кораллам.
Фитнес-функции с поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI
Датчик BioActive совместно с умными алгоритмами Galaxy AI помогает в реальном времени отслеживать ключевые показатели работы организма – пульс, уровень кислорода в крови, артериальное давление. Умная система составит график физической активности, подскажет, как расширить возможности.
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZWACAU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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