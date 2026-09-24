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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green

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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 2
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 3
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 4
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 5
Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP69
Размер экрана, дюйм
1.38
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
18 990 руб.  29 990 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
18 990 руб. -37%
29 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
Датчик определения сердечного ритма, Измерение температуры тела, Отслеживание сна
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
310

Описание товара Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green

Технология X-TAP с мультисенсорами | Уровень кислорода в крови на кончике пальца1 | Вызовы с eSIM Выполняйте вызовы, не используя телефон, благодаря службе eSIM. Мощный модуль Wi-Fi 6 позволит вам всегда оставаться в сети и наслаждаться вдвое увеличенной скоростью доступа в Интернет. Коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте палец в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Показатели здоровья», и получите комплексный отчет с результатами измерения 11 ключевых показателей и персональным анализом данных в течение всего минуты. Плохо себя чувствуете? Просто коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте на нем палец в течение 3 секунд. После этого запустятся измерения функции «Показатели здоровья», которая обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
зеленый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69
Влагозащита
Нет
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.38
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
338
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
Датчик определения сердечного ритма, Измерение температуры тела, Отслеживание сна
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
540
Время работы в активном режиме
72
Габариты
42x42.5x10.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Технология X-TAP с мультисенсорами | Уровень кислорода в крови на кончике пальца1 | Вызовы с eSIM Выполняйте вызовы, не используя телефон, благодаря службе eSIM. Мощный модуль Wi-Fi 6 позволит вам всегда оставаться в сети и наслаждаться вдвое увеличенной скоростью доступа в Интернет. Коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте палец в течение 3 секунд, чтобы запустить функцию «Показатели здоровья», и получите комплексный отчет с результатами измерения 11 ключевых показателей и персональным анализом данных в течение всего минуты. Плохо себя чувствуете? Просто коснитесь мультисенсорного датчика HUAWEI X-TAP и удерживайте на нем палец в течение 3 секунд. После этого запустятся измерения функции «Показатели здоровья», которая обеспечит комплексную оценку состояния здоровья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green - стоимость товара 18990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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